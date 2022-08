Beccacece disparó con todo contra Gallardo y calentó el duelo de Copa Argentina

"Yo cometí algo que no estaba bien y fui expulsado. Yo me enojo o respondo a lo que me dice él (Gallardo) porque me pareció desubicado", empezó diciendo Beccacece sobre ese episodio.

Luego, fue al hueso: "Cuando uno se cree con la autoridad moral para decirle al otro lo que está bien o mal cuando hay alguien que imparte justicia... Me pareció un acto totalmente arrogante y prepotente, y yo respondí".

Para cerrar, evidenciando su mala relación, disparó: "No importa quién está adelante, si ganó 14 , 20, 50 títulos o ninguno. Para que uno genere en el otro la autoridad para decir lo que hay que hacer, por lo menos tenes que responder con ética y moral a lo largo del tiempo. Eso no ha pasado, porque la cantidad de situaciones que tuvo a lo largo de su carrera han sido increíbles".