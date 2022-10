Causa Villa: la defensa presentó un audio que complica al delantero de Boca

Ante las respuestas de Doldan, que le manifestó que acababa de salir del médico porque tenía "sangrados internos", el atacante del "Xeneize" evadió el asunto e insistió con que siempre han "estado juntos".

El audio fue presentado por los abogados de la mujer, Roberto Castillo y Tomás Briganti, en los Tribunales de Lomas de Zamora y podría complicar aún más la situación del futbolista oriundo de Colombia.

Según la denuncia original, el abuso se habría producido en la casa del jugador, en el country Venado II de Canning, municipio de Esteban Echeverría, el 27 de junio del 2021 cerca de las 4 de la mañana.

Además, en su declaración, Tamara Doldán relató que el delantero la llevó a su habitación y primero la golpeó para luego abusarla sexualmente.

Por su parte, Villa que ya se había presentado en junio ante la fiscal Vanesa González, quien está a cargo de la UFI 3 de Ezeiza, y prestó la declaración indagatoria, aclaró que nunca abusaría de una mujer, que mantuvo relaciones consentidas y hasta cuestionó las lesiones que presentaba la víctima, al señalar que pudo haber sido otra persona.

En contraparte, Doldán explicó que al día siguiente del abuso, el 27 de junio del 2021, decidió ir a la guardia del hospital Penna porque sentía mucho dolor. "Estaba sola en mi casa, me daba mucha vergüenza contarle a alguien, cómo me dolía, dónde me dolía, pero sabia que sola en mi casa no podía estar. Me fui al médico por los dolores", reveló en diálogo con TN.