Show de Emiliano Martínez en los penales: calló a los franceses que lo silbaron y fue doblemente amonestado

Más allá de recibir dos goles, Emiliano "Dibu" Martínez fue fundamental en los 120 minutos y tuvo una atajada destacada sobre la hora, que hubiera sido el gol de la clasificación para Lille. Otra vez el arquero de Aston Villa engrandeció su figura y demostró por qué es uno de los mejores del mundo.

Cabe destacar que el guardameta argentino ya estaba amonestado y recibió la segunda tarjeta amarilla en la definición por penales. Sin embargo, no fue expulsado porque el reglamento indica que las amonestaciones impuestas a jugadores y a miembros del cuerpo técnico durante el partido no se consideran en la tanda de penales.

Luego de avanzar a las semifinales de la Conference League, Emiliano "Dibu" posteó provocativamente en su cuenta de Instagram. Una de las dos fotos que posteó es el momento en el que manda a callar a los hinchas, que le dijeron de todo a lo largo de los 120 minutos. "Semifinales, aquí vamos", comentó.

Embed - Emi Martinez on Instagram: "Semi-final here we go "