Sigue la bronca de Comunicaciones tras la polémica ante Riestra: "Es bochornoso"

El clima caliente en Comunicaciones no se detiene, ya que distintos protagonistas se manifestaron contra el árbitro Joaquín Gil, quien sancionó un penal en el último minuto a favor de Deportivo Riestra , el cual generó polémica y le permitió ganar por 1 a 0 para lograr clasificar a los 16avos de final de la Copa Argentina.

"Todavía no encontré a nadie que me haya podido decir que vio un pequeño roce o algo que indique que eso fue penal", comenzó Ezequiel Segura, presidente de Comunicaciones.

"Llegamos casi a los penales, prácticamente la hora estaba cumplida. Antes había agregado tres minutos más a los seis primeros. El tiempo se terminaba, esa fue la última que tenían. Me parece que te van llevando y prolijamente te van encaminando para que pase lo que pasó" , remarcó.

Además, el mandatario apuntó contra Gil y sus antecedentes dirigiendo: "Creo que esto es récord mundial, no sé cuántos árbitros tienen esta cantidad de problemas en distintos partidos".

La Policía impidió que el presidente de Comunicaciones pudiera hablar con el árbitro

Segura contó que no pudo acercarse a hablar con el árbitro una vez finalizado el encuentro, ya que, la Policía impedía el acceso a sus vestuarios.

"Me hubiera gustado poder escuchar de su boca qué es lo que vio, qué cobró. Y hasta si consideraba que se había equivocado, que pida las disculpas del caso, porque es humano equivocarse y tiene derecho. Pero no pasó", dijo

Luego, agregó en diálogo con TyC Sports: "(Claudio)Tapia no puede estar en todo lo que sucede en cada rincón de la AFA. Sortean 120 árbitros por fin de semana. Esto tiene que ver con una responsabilidad de quien designa. Que nos expliquen por qué lo designan. Si nos explican por qué fue designado, lo analizaremos. Me parece que no hay demasiada argumentación a favor para designar a este árbitro para este partido".

"Esto es muy triste, muy penoso. Lo de ayer fue un bochorno. En un país que tiene el mejor equipo del mundo, que mostremos esto me parece muy lamentable. Analizaremos con la comisión directiva si hacemos un reclamo oficial o no. Vamos a pensar tranquilos los pasos idóneos para este tipo de situaciones", comentó.

"Hoy el dolor es más grande. Nos costó mucho clasificar a la Copa. Los clubes del Ascenso disfrutamos mucho la Copa Argentina. Que pasen estas cosas la desprestigian y la manchan soberanamente", cerró.

El descargo del defensor de Comunicaciones que protagonizó la jugada del penal

Por su parte, Cipriano Treppo, el futbolista que protagonizó la jugada donde el árbitro vio falta dentro del área y cobró la pena máxima, se manifestó y aseguró que hoy está "un poco dolido".

"Todo el año pasado se trabajó para esto, si bien no es el objetivo principal la Copa Argentina, sino lo es más el ascenso, se trabajó para llegar a la Copa Argentina, costó un montón y que se haya terminado de esta manera duele bastante", dijo el defensor el día después de la polémica.

Consultado sobre las declaraciones del presidente del club, agregó: "Nos había dado el indicio de que él ya lo había sufrido en el Federal un poco, pero no pensamos que iba a ser tan alevoso".

"Minutos antes ya había faltas que no cobraba o que inclinaba la cancha para el otro lado. Dio seis minutos y después dio tres más cuando, generalmente, como mucho das uno más. En esas cosas me parece que se tornó evidente", remarcó.

"En el penal no hay ningún tipo de contacto, veo la pelota pasar, me doy vuelta para acompañar la pelota con la mirada y se me tira del otro lado el jugador rival", destacó.

"Yo trato de ser siempre leal, ir por derecha y que sea de esa forma llevarme un partido ante un equipo que es dos categoría, inferior, a mí la verdad me daría mucha vergüenza", sentenció.

Por último, el técnico Arnaldo Sialle aseguró que "lo que duele es la injusticia y la impunidad". "Duele porque nosotros con nuestra humildad trabajamos todos los días y tratamos de mantener a nuestra familia con honestidad y honradez. Estas cosas te van machucando, te van mellando. A este árbitro lo conozco bien. Lo único correcto que hizo fue expulsarme por meterme a la cancha", dijo.