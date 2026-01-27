Garbiñe Muguruza anunció la llegada de su primer hijo: la historia de amor con su fanático

La tenista conoció a Arthur Borges de manera inesperada durante el US Open 2021, cuando él se acercó a pedirle una foto.

La pareja se casó en octubre de 2024 en una ceremonia íntima en Marbella.

Garbiñe Muguruza , la ex tenista , acaba de anunciar la llegada de su primer hijo . La noticia fue compartida a través de sus redes sociales junto a su esposo, Arthur Borges , con quien se casó en 2024.

El nacimiento del bebé llega casi dos años después de que la deportista decidiera retirarse de las canchas y consolida una historia de amor que comenzó de manera inesperada: él era uno de sus fanáticos y lo conoció cuando le pidió una foto en plena competencia.

La historia entre Garbiñe Muguruza y Arthur Borges comenzó en 2021, durante el US Open de Nueva York . En uno de sus paseos fuera de la competencia, la tenista caminaba por Central Park cuando él, que estaba entre el público que seguía el torneo, la reconoció, se acercó para desearle suerte y le pidió una foto .

"Supe que me casaría con él incluso antes de que me lo propusiera. Cuando nos conocimos, f ue amor a primera vista y muy pronto nos dimos cuenta de que éramos la pareja ideal ”, confesó la deportista a la revista HOLA! y continuó: “ Me gustó mucho que fuera de otro mundo , pertenece al mundo de la moda y el lujo. No forma parte del tenis y para mí fue algo importante, que no todo sea tenis en mi vida”.

Arthur Borges es licenciado en Administración de Empresas, trabajó como modelo para firmas internacionales y actualmente se desempeña como director de la línea "Made to Measure" de Tom Ford para América del Norte.

La relación se consolidó con el tiempo y en octubre de 2024 se contrajeron matrimonio en una boda íntima celebrada en Marbella, a la que asistieron familiares y amigos cercanos, además de figuras relevantes de su carrera como Conchita Martínez y Carla Suárez Navarro.

El anunció del primer hijo de Garbiñe Muguruza

El nacimiento del primer hijo de la pareja fue confirmado por la propia tenista a través de Instagram. En una publicación sencilla y emotiva, compartió dos imágenes: una de los pies del bebé y otra de una mano adulta sosteniendo uno de sus dedos. “Nuestro pequeño milagro. Marcos Borges Muguruza tiene una semana de vida”, escribió.

La publicación generó una inmediata repercusión en redes sociales, con miles de mensajes de felicitaciones de seguidores, excolegas y figuras del deporte.

El anuncio llegó cuatro meses después de que la pareja comunicara públicamente el embarazo, también mediante un post conjunto en el que la tenista posaba mostrando su incipiente panza.

La carrera de Garbiñe Muguruza

Garbiñe Muguruza nació el 8 de octubre de 1993 en Guatire, Venezuela, y se trasladó a España cuando era muy chica. A lo largo de su carrera representó al país europeo en los principales escenarios internacionales y rápidamente se destacó por su fortaleza, habilidad técnica y carácter competitivo.

Su consagración llegó con la obtención de dos títulos de Grand Slam: Roland Garros 2016, donde venció a Serena Williams en la final, y Wimbledon 2017. Además, fue finalista en Wimbledon 2015 y en el Abierto de Australia 2020.

En 2017 alcanzó el número uno del ranking mundial, un logro que la colocó entre las máximas figuras del tenis femenino.

A lo largo de su trayectoria ganó ocho títulos individuales de la WTA, incluido el prestigioso WTA Finals 2021, y recibió reconocimientos como Jugadora del Año por la WTA y la ITF. También representó a España en la Copa Federación y participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020.

En abril de 2024, a los 30 años, anunció su retiro definitivo del tenis profesional después un período de reflexión. Desde entonces, asumió nuevos roles vinculados al deporte, como la codirección del Mutua Madrid Open, y priorizó su vida personal.