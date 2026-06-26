Sudáfrica vs Canadá por el Mundial 2026: día, horario y dónde se juega + Agregar ámbito en









Los africanos se enfrentarán a los canadienses el próximo domingo en el primer partido de eliminación directa.

Relebohile Mofokeng y Cyle Larin.

Sudáfrica y Canadá protagonizarán el primer cruce de dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones debutarán en una instancia de eliminación directa en el encuentro que se llevará a cabo el domingo 28 de junio.

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Canadá tuvo una fase de grupos irregular. Comenzó con un empate 1 a 1 ante Bosnia y Herzegovina en el partido inaugural, pero se repuso con una goleada 6 a 0 ante Qatar que lo proyectó como candidato en su grupo.

Los americanos cerraron su participación con una caída 2 a 1 frente a Suiza en la última fecha que le costó el primer puesto y lo empujó al segundo lugar. Pese a todo, la clasificación a 16vos. ya representa un hito que buscará capitalizar el respaldo de su gente en Los Ángeles.

Sudáfrica empezó con una derrota 2 a 0 ante México en el partido inaugural en el Estadio Azteca. Todo parecía anticipar una eliminación temprana, pero logró un empate 1 a 1 frente a Chequia en el segundo y selló la clasificación con un triunfo 1 a 0 ante Corea del Sur.

sofi stadium los angeles FIFA Los Ángeles Stadium (SoFi Stadium). FIFA Cuándo juegan Sudáfrica vs Canadá por 16avos de final del Mundial 2026: horario, TV y lugar El seleccionado canadiense y los sudafricanos se medirán en el Los Angeles Stadium el 28 de junio, en lo que será un partido inédito entre dos equipos que por primera vez lograron superar la fase de grupos y que nunca se enfrentaron en la cita mundial.

El encuentro será de eliminación directa. En caso de empate en los 90 minutos, se disputarán dos tiempos de 15 minutos cada uno. En caso de persistir la igualdad, habrá definición por penales. Probables formaciones: Canadá: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Choinière, Saliba, Ali Ahmed; Buchanan, David, Larin Sudáfrica: Williams; Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon; Mbatha, Sithole; Appollis, Moremi, Mofokeng; Maseko Sudáfrica vs Canadá Fecha: domingo 28 de junio

domingo 28 de junio Horario: 16hs (hora de Argentina)

16hs (hora de Argentina) Estadio: SoFi Stadium (Los Ángeles)

SoFi Stadium (Los Ángeles) Árbitro: João Pedro Silva Pinheiro