A Boca le salió un competidor por Paolo Guerrero

Hace un par de semanas atrás el actual vicepresidente segundo Juan Román Riquelme había expresado: “Él me llamó y me invitó a jugar un partido a beneficio. Después yo le pregunté si le gustaría jugar en nuestro club, me dijo que sí y que le gustaría jugar en La Bombonera". Todo parecía estar encaminado para que el 9 de la selección peruana llegara en el verano a la entidad xeneize.