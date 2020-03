Por orden del Gobierno, el fútbol argentino se disputará a puertas cerradas

View this post on Instagram

[RACING CLUB INFORMA] De acuerdo con las disposiciones establecidas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para prevenir la expansión del coronavirus, se informa que el partido de hoy a las 21 entre Racing Club y Alianza Lima, será a puertas cerradas, sin acceso al público. La misma restricción rige para el partido ante Aldosivi, en Mar del Plata, el domingo 15 de marzo a las 20, por la primera fecha de la Copa Superliga. Oportunamente, el club informará el procedimiento de reembolso para aquellos que hayan adquirido entradas.