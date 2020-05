San Martín de Tucumán lleva a la AFA al TAS para reclamar por los ascensos

Sagra reiteró que "si nos obligan a jugar después de junio estaremos en desventaja, ya que no podremos contar con el mismo plantel", en referencia al equipo que era líder de la Primera Nacional al suspenderse la competencia por la pandemia del coronavirus.

"Apelamos a que la nueva conducción de AFA -que asumirá esta semana- decida que existan los mismos criterios y derechos para todos, que es jugar por ascensos y descensos o no juegue nadie", expresó el dirigente tucumano en declaraciones a TyC Sports.

Sagra aseveró que "si eso no ocurre, recurriremos a las autoridades de la Nación para que analicen este proceder de la AFA, que sin dudas se hace para beneficiar a un club que tiene peso político", y advirtió que en caso de no prosperar el reclamo "iremos al TAS con la tranquilidad que no vamos a parar el fútbol".

El TAS es un organismo independiente que se encarga de resolver disputas deportivas a nivel mundial y en los últimos meses alcanzó notoriedad en el fútbol argentino cuando Boca recurrió a esa instancia, luego de la final de la Copa Libertadores 2018 que perdió ante River, para apelar el fallo de la Conmebol por los incidentes que se produjeron antes de la revancha que debía jugarse en el estadio Monumental.

Sagra puso la mira en Tigre como responsable de los cambios de posturas adoptados por la AFA, al señalar que "todos los caminos" conducen al club de Victoria" y recordó que "en primera instancia se mencionó que Atlanta y San Martín eran los ascendidos a Primera, pero luego hubo cambio".

"Ahora nos obligan a jugar con otros equipos que tenían pocas chances para definir los ascensos y tenemos que esperar hasta después del mes de junio, lo que nos pone en desventaja porque no podremos contar con el mismo plantel que venía primero en la tabla de posiciones", agregó.

Tras las críticas recibidas por varios dirigentes de los clubes de la Primera Nacional, Sagra salió al cruce en los medios locales para defender su posición: reclamar el ascenso si se confirma la finalización anticipada de la temporada, ya que obligar al conjunto tucumano a esperar varios meses para definir la chance de llegar a Primera "nos provoca un perjuicio deportivo y económico muy grande", cerró.