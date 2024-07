Temperley se enfrentará a Chaco For Ever por la fecha 24

Chaco For Ever y Temperley se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 24 del torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024, a partir de las 20:10 (hora Argentina) en el estadio Juan Alberto García.

Chaco For Ever no pudo ante Dep. Morón en el Nuevo Francisco Urbano. Sus resultados han sido variados: 1 fue empate y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 1 a sus rivales.