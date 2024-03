Temperley se enfrentará ante Chaco For Ever por la fecha 5

A partir de las 17:00 (hora Argentina) el próximo domingo 3 de marzo, Chaco For Ever visita a Temperley en el estadio Alfredo Beranger, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024.

Chaco For Ever cayó derrotado 0 a 2 ante Dep. Morón. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez e igualó en 1. Ha marcado 1 gol y recibió 5.