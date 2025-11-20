La estrategia de Oracle contempla alcanzar ingresos por computación en la nube de u$s166.000 millones para 2030.

Oracle firmó en septiembre de este año un acuerdo por u$s300.000 millones con OpenAI , creadora de ChatGPT, en el que la empresa apuesta a convertirse en el proveedor principal de infraestructura para el laboratorio de inteligencia artificial (IA).

No obstante, dos meses después, la capitalización bursátil de Oracle se redujo en aproximadamente u$s315.000 millones .

El motivo del desplome reside en que los inversores consideran que la apuesta es excesivamente concentrada, ya que se estima que alrededor de un 58% de la cartera futura de pedidos de Oracle provendría de OpenAI , lo que implica una dependencia crítica de un solo cliente.

La estrategia de Oracle contempla alcanzar ingresos por computación en la nube de u$s166.000 millones para 2030, y este año su presupuesto de inversión asciende a u$s35.000 millones.

Pero el problema es que buena parte de esos ingresos proyectados dependerían de OpenAI a partir de 2027 , según analistas.

Además, la deuda neta de Oracle ya se sitúa en 2,5 veces su EBITDA, más del doble que en 2021, y se espera que casi se duplique hacia 2030. También se prevé que su flujo de caja libre sea negativo durante cinco años consecutivos.

ellison oracle.jpg Oracle pierde más de u$s300.000 millones de valor a pesar de su superapuesta en inteligencia artificial AFP

Por otro lado, Oracle está financiando con deuda la construcción de una granja de servidores gigantesca (en su centro de datos de Abilene, Texas, con capacidad para más de 400.000 GPUs y 1,4 gigavatios de potencia) con la esperanza de que OpenAI genere los ingresos suficientes para justificar la inversión.

Pesimismo generalizado

Mientras tanto, el mercado mostró escepticismo y el costo de asegurar un impago de Oracle alcanzó máximos de tres años.

Este caso también tiene implicaciones más amplias: no es solo Oracle la que está sufriendo tras anunciar un acuerdo con OpenAI. Compañías como Broadcom y Amazon también vieron caer sus acciones.

En contraste, otras como Nvidia apenas experimentaron movimientos tras acuerdos similares.