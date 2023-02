El tenis llega a Sudamérica otra vez, entre la tradición y la ambición por crecer

La temporada de tenis masculino tiene tres momentos para jugar en clay. En febrero, entre el Abierto de Australia y los Masters 1000 de EEUU, se disputan cuatro torneos en Sudamérica (también estaba Acapulco, pero cambió a canchas duras). Luego, tras Indian Wells y Miami, la etapa de preparación para Roland Garros; y finalmente, otro puñado de fechas en Europa una vez concluido Wimbledon.

Ya no quedan especialistas natos de cada superficie, pero la tradición sudamericana está arraigada. Cuando el lunes comience formalmente el ATP 250 de Córdoba, dará inicio a la gira más importante para los tenistas de la región, donde suman puntos importantes en su superficie predilecta y se consagran delante de su público. Este dato no es menor: las oportunidades de competir en casa son remotas en un circuito que se concentra mayoritariamente en EEUU y Europa.

“Esta gira es clave para nosotros, sacamos puntos y jugamos de local. En Argentina, si no nos toca la Copa Davis, jugamos dos veces por año nada más. Por eso me gusta estar”, manifestó días atrás Francisco Cerúndolo en la presentación del torneo serrano, donde será el segundo favorito.

Sobre los objetivos, el número 31 del mundo le expresó a Ámbito: "Me gustaría mucho ganar uno de los tres torneos -NdR: no tiene confirmado si jugará Santiago de Chile-. Sería algo muy lindo para mí. Ganar Río sería muy bueno para mí por los puntos, pero ganar en Argentina no se compara".

El Polo Kempes, contiguo al mítico estadio cordobés, busca ampliar la oferta deportiva y cultural más allá del fútbol. El tenis, como el propio gobierno provincial y municipal reconoció, le da un impulso superlativo para abarcar más actividades. Por eso el sueño de tener un recinto propio en el cual albergar el torneo que llega a su quinta edición no se detiene, aunque la pandemia de coronavirus lo retrasó.

Córdoba es la primera parada de la gira latinoamericana. Los máximos favoritos a quedarse con el título, Diego Schwartzman y Cerúndolo, no sólo competirán por el trofeo, sino también por la concreta posibilidad de terminar como el N°1 de Argentina en el ranking ATP. Existirán otros casos, como los de Juan Manuel Cerúndolo y Guido Pella, que recibieron sendos wild cards para recuperar actividad tras sufrir diferentes lesiones.

Horas después de la coronación en “La Docta”, el Buenos Aires Lawn Tennis Club recibirá una nueva edición del Argentina Open, el ya centenario torneo porteño que volverá a vivir un certamen de lujo. Si la presencia de Juan Martín Del Potro en 2022 no fue suficiente, este año tendrá al español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, como la máxima figura. El murciano regresará al circuito tras un par de meses de ausencia por lesiones.

En Buenos Aires el cuadro será ligeramente diferente, ya que además de los argentinos y de Alcaraz, también estará Dominc Thiem (exbicampeón), Cameron Norrie y Lorenzo Musetti, la joya del tenis italiano.

Los dos torneos argentinos van de la mano a pesar de las diferencias de años y tradición. La presencia de Alcaraz en Palermo y en el ATP 500 de Río de Janeiro eleva el status de una región (que completa Santiago de Chile) destinada a pelear, tanto por la lejanía como por las deficiencias económicas en comparación con el resto del mundo y el poco espacio que le queda al polvo de ladrillo.

“Buenos Aires tiene historia, suple los problemas de infraestructura que tenemos en Argentina en general, con buenos recursos humanos, buen trato. Nosotros no podemos competir con un estadio moderno, pero tratamos de suplirlo con buena atención, buen servicio. La historia de tenis en el país también ayuda mucho, suele haber una cantidad estable de público que te da estabilidad para hacer el torneo”, analizó Martín Jaite, director del Argentina Open, en diálogo con Ámbito.

La ATP insiste en sostener la serie de torneos en Sudamérica a como dé lugar, en esta época del año y en polvo de ladrillo. Desde distintos sectores, aseguran, es una superficie que no está destinada a morir; sin embargo, en esta porción del planeta las retribuciones económicas son menores. Así, la llegada de jugadores responde a cuestiones afectivas o a la afinidad con la arcilla.

Una prueba irrefutable de la solidez de estos torneos es que la entidad que gobierna el tenis masculino piensa ampliar la cantidad de certámenes que otorgan 500 puntos, y, tal como adelantó este medio en 2022, Buenos Aires es uno de los que recibiría ese upgrade.

En pocas horas más comenzará una nueva gira por las canchas de América del Sur. Para muchos no será fácil habida cuenta de los Qualifiers de Copa Davis, que se disputaron este fin de semana. Por caso, los argentinos llegarán con los justo tras el viaje a Finlandia. Pero el deseo, la ambición y la necesidad hacen que todo sea más fácil. Es hora de jugar en casa otra vez.