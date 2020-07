Foto, escándalo e investigación de la Justicia: el fuerte descargo de Tevez

A raíz de la foto, la comisaría de Maipú labró actuaciones y se formó un expediente que recayó en manos del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que interviene el fiscal Juan Pablo Curi. Según las fuentes, no es un delito en curso y ahora la Justicia deberá investigar a partir de esa fotografía junto a otras pruebas.

Carlos Tevez.jpg NA

El descargo de Carlos Tevez

“Hace un año me compré el campo, está todo revolucionado cuando tengo la posibilidad de venir. Hay gente que se me mete por todos lados”, expresó Carlitos. “Estábamos con mi familia, terminando de comer en el quincho y se me meten unos vecinos a querer sacarse una todo. Se me acercan, estaban unos niños y acepté la foto, que fueron unos segundos”, explicó el delantero de Boca.

“Es mentira que jugué un picado con ellos. Le dije al Intendente (Matías Rappallini) que esto no puede pasar más, desde que empezó la cuarentena me estoy sacando fotos dos veces por día. Entra la gente. Te meten a los chicos adelante, sacarlos no me sale. Después salen a decir que jugaron un picado conmigo, no lo puedo parar”, aseguró, muy molesto.

“Tienen que dar explicaciones de por qué dijeron eso, fue solamente una foto de dos segundos. A la mañana me llega un patrullero a mi casa con una orden y digo ‘esto es una joda, me están cargando’. Estoy en mi propiedad y tengo que dar explicaciones por una foto”, cerró Tevez.

El comunicado del Municipio

intendente de maipu sobre tevez.mp4

"En horas de la mañana se acercó el señor Carlos Tevez a dialogar con el intendente municipal, Matias Rapallini, como consecuencia de los hechos acontecidos el pasado domingo, los cuales tomaron trascendencia pública y mediática", comienza el texto publicado en la cuenta de facebook comunal.

"El señor Tevez no solo expresó su preocupación, sino que manifestó que las personas que ingresaron a su campo lo hicieron sin autorización previa y violando la propiedad privada. Y a su vez desmintió un encuentro de fútbol (picadito) publicitado en redes sociales, pues solo autorizó a tomarse una fotografía", agregó el comunicado.

Carlos Tevez, de 36 años, renovó su contrato por un año más Boca, aunque todavía no firmó su vínculo, que tiene una cláusula por la que a los seis meses puede rescindirse a pedido suyo.