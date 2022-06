Se complica la llegada de Carlos Tevez a Rosario Central: ¿Qué podría frenar su firma?

Es que el ex entrenador de Las Leonas ocupa actualmente el puesto de secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires y tenía previsto pedirse una licencia para participar del cuerpo técnico del ídolo de Boca.

Según el propio Apache, al momento de enterarse de la chance de dirigir Central armó junto a Retegui un “proyecto integral” que busca dotar de herramientas a los jugadores, especialmente a los juveniles. “Nos gusta como grupo de trabajo afrontar al jugador en la parte principal. Creo que puedo ayudar a muchos de los chicos a integrarlos al fútbol”, indicó el ex Boca semanas atrás, tal como lo precisó el sitio rosario3.

No obstante, cuando todo parecía cerrado, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interfirió en los planes al no aceptar el pedido de licencia del “Chapa” y, para poder ocupar un cargo en Rosario, debe presentar la renuncia. Algo que por el momento no confirmó que esté dispuesto a hacer.

Por su parte, el vicepresidente de Rosario Central, Ricardo Carloni, anticipó que Tevez firmará su contrato el martes pero no hizo mención al arribo del Chapa: “Tevez va a estar el lunes en la cancha de Vélez (para el partido de la Liga Profesional que comenzará a las 19) y si todo marcha como esperamos el martes estaremos firmando y ya se hará cargo del equipo con su cuerpo técnico”.

Además, el dirigente se mostró entusiasmado con la llegada del ídolo y confío que es una persona adecuada para este momento: “En Tevez vi la llama que tiene todo ganador y con él hablamos del proyecto que estamos desarrollando”, respondió Carloni consultado sobre las razones de la elección del exdelantero de Boca y la selección nacional, entre otros.