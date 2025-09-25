Tiene solo 11 años y mide más de dos metros: quién es Moussa Balla, el refuerzo del básquet del Real Madrid

A su corta edad y por su imponente físico, la promesa del básquet del Real Madrid ha generado debates en redes.

El básquet es uno de los deportes más populares del mundo, aunque su mercado de pases fuera de la NBA no suele tomar tanta importancia en los portales de noticias o las redes sociales. Pero hay casos en los que por motivos particulares y que exceden al deporte, puedan adquirir cierta relevancia en la opinión pública.

El Real Madrid es el club más importante en el fútbol, pero en el baloncesto también es una de las instituciones más fuertes de todo el viejo continente. Así como Florentino Pérez ha comprado a Vinicius Junior desde muy joven, ahora adquirió a Moussa Balla , quién ha recibido varias críticas por su imponente físico.

Moussa Balla es una de las promesas del básquet que ha fichado el Real Madrid.

Moussa Balla Traoré nació el 24 de octubre de 2013 y sorprendió al mundo del básquet ya que a tan corta edad ha superado la estatura de los 2 metros. Una talla que hace que saque una ventaja increíble en su categoría, dónde no se ve esa estatura en ningún niño.

En el sitio oficial del conjunto Merengue, su ficha muestra que el maliense que oficia de Ala-Pivót mide 2.07 metros y a tan corta edad , lejos ha estado de no recibir las críticas en las redes sociales debido a su llamativa talla. Desde el Real Madrid han intentado desviar el foco de atención ignorando los comentarios, pero se ha dificultado debido a la relevancia que ha tomado el asunto en redes sociales.

El cuestionamiento en las redes sociales

Ni siquiera un chico de 11 años ha logrado escapar de la crueldad de las redes sociales. Moussa Balla no ha emitido comentarios debido a la protección lógica que brinda el club, ya que un niño no debería de dar explicaciones de por qué tiene la estatura que tiene.

Eso sí, hay casos que generan sospechas y estos están más ligados al fútbol, dónde algunas promesas provenientes de África han ingresado en divisiones inferiores falsificando su edad. También hay otros de estos hechos ocurridos en Latinoamérica, pero lejos estaría de ser la misma situación.

Más allá de que en redes sociales se haya generado una cacería de brujas contra la joven promesa del Real Madrid, la institución asegura puertas adentro haber constatado toda la documentación del joven y no han encontrado irregularidades en su ficha, por lo que no sienten que haya que dar explicaciones sobre su incorporación.