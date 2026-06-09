Harry Kane: el delantero que fue rechazado por sobrepeso y ahora quiere acostumbrarse a ganar títulos + Agregar ámbito en









El atacante del Bayern Munich, además de querer ganar la segunda estrella mundialista de Inglaterra, también buscará ser el mayor goleador histórico de la selección en el torneo

Harry Kane, la mayor esperanza de Inglaterra para este Mundial 2026 Reuters

Harry Kane, de 32 años, está ante una de las mayores pruebas de su carrera al estar atravesando, posiblemente, su última disputa en vigencia con la selección de Inglaterra en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Para llegar a esta instancia como el mayor goleador histórico y segundo en mundiales, debido a que está a dos goles de Gary Lineker, tuvo que pasar bastantes barreras a una corta edad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cuando todavía era un niño, fue rechazado por el Arsenal y por el Tottenham, justamente el equipo que lo llevó al estrellato, porque tenía sobrepeso y era un impedimento a la hora de fichar a un joven para la cantera. Así lo comentó Liam Brady, coordinador de juveniles de los Gunners en ese entonces: “No era muy atlético, pero cometimos un error”. Aún así, Harry no bajó los brazos y el Ridgeway Rovers, equipo donde surgió David Beckham, decidió ficharlo.

image

Después de varios años en los que pasó por las juveniles de diferentes equipos, el Tottenham finalmente decidió ficharlo desde el Watford. En 2010, después de subir a los entrenamientos de primera Harry Redknapp, entrenador en ese entonces, decidió que necesitaba ganar más rodaje y entró en un ciclo de préstamos año tras año: el primer año en el Leyton Orients, el segundo en el Millwall, el tercero en el Norwich y el cuarto en el Leicester City, en dónde pudo sumar varios minutos en la lucha por el ascenso, pero terminaron cayendo en semifinales de los playoffs ante el Watford. Después de tres temporadas de muchas sesiones, los Spurs se dieron cuenta que ya estaba apto para sumar minutos con el primer equipo.

En la temporada 2013/14, comenzó a obtener rodaje gracias a la confianza de Tim Sheerwood, y pudo anotar 12 goles y repartir siete asistencias en 27 partidos. Al año siguiente, con un nuevo técnico que le brindó toda su seguridad, un tal Mauricio Pochettino, Kane se destapó y convirtió 31 goles.

Con el pasar de los años se convirtió en el máximo anotador en la historia del Tottenham con 280 goles, pero tuvo la desdicha de no ganar ningún trofeo. Por lo que a mediados de 2023, al sentir que no estaba rodeado de un equipo a la altura de ganar un trofeo, decidió irse al Bayern Munich por €95 millones, siendo así la segunda mayor venta en la historia del club, solo por detrás de Garth Bale que fue traspasado al Real Madrid por 101 millones en 2013. image Kane y la selección de Inglaterra Sacando su mala fortuna a nivel clubes, en dónde sí pudo coronarse con el Bayern con la obtención de dos campeonatos de la Bundesliga, y un par más de copas del país alemán, con su nación solo pudo lograr el campeonato Algarve sub-17 y un subcampeonato en la Eurocopa de 2024, que la perdieron 2 a 1 contra España. Por lo que en esta nueva cita buscará conseguir su primer trofeo con la selección mayor. En cuanto a goles, ya tiene 79, es el máximo en la historia y se alejó por 26 del segundo, que era Wayne Rooney. Mientras que en el certamen mundialista ya tiene ocho tantos y está a dos de igualar a Gary Lineker, que posee 10. En este Mundial 2026, en dónde buscará conseguir la segunda estrella del país, le tocará compartir el Grupo L con Croacia, Ghana y Panamá. Vs Croacia. Miércoles 17 de junio a las 17 horas

Miércoles 17 de junio a las 17 horas Vs Ghana. Martes 23 de junio a las 17 horas

Martes 23 de junio a las 17 horas Vs Panamá. Sábado 27 de junio a las 18 horas image