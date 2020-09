Tinelli se animó y tiró un fecha para el regreso del torneo local

"No tienen que bajar los números para que vuelva el fútbol, en octubre dicen que va a haber vuelos de cabotaje, estamos trabajando con (el ministro de Turismo y Deportes, Matías) Lammens para las burbujas sanitarias que vamos a tener que hacer en cada viaje. Todos los días trabajamos en eso, pasa que no se ve porque no estamos en cancha", afirmó en declaraciones a TyC Sports.

"Es muy difícil decir una fecha porque dependemos del Gobierno, calculo que entre mañana o pasado vamos a tener una conversación con el ministro de Salud de la Nación (Ginés González García)", agregó.