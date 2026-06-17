Todos los récords que logró Lionel Messi en una sola noche

Con el triunfo ante Argelia, igualó a Miroslav Klose como máximo goleador y con más victorias en un Mundial; se convirtió en el más longevo en marcar un hat trick, su primero con la Selección; en el máximo artillero sudamericano en esta competencia e igualó a Cristiano Ronaldo al convertir, al menos, un gol en cinco mundiales distintos.

La noche mágica de Kansas City en la cual Lionel Messi no solo logró su primer hat trick con la Selección ante Argelia, sino que consiguió batir muchos récords mas.

Ese amor eterno entre Lionel Messi y la Selección Argentina en los Mundiales guarda una historia de alegrías que perdurarán por siempre en la vida de la “Pulga”, como en la de todos los argentinos.

Hay muchas estadísticas que describen cómo es la relación de Messi con los Mundiales en donde desparramó todo su desparpajo, su magia y sus goles en los 27 partidos que lleva disputados con la selección mayor, a los cuales hay que sumar los siete de la Copa Mundial Sub-20 2005.

En la Copa Mundial, Messi convirtió 16 goles y es el máximo artillero en mundiales junto a Miroslav Klose, logró que conquistó anoche al marcar un hat trick ante Argelia, el primero en sus seis participaciones mundialista. También logró la misma marca que el alemán: el récord de 17 victorias en la Copa Mundial.

Messi se convirtió, además, en el jugador de mayor edad y anotó un triplete en la historia de los Mundiales. El anterior poseedor del récord era Cristiano Ronaldo, quien tenía 33 años y 130 días cuando marcó un triplete contra España en 2018.

Con estas tres conquistas, Messi lidera la clasificación de artilleros del torneo. Detrás suyo aparecen varios futbolistas con dos goles: Elijah Just, Erling Haaland, Folarin Balogun, Kylian Mbappé, Yasin Ayari y Kai Havertz , todos al acecho tras la primera fecha de la fase de grupos.

Messi ya era el máximo goleador de Argentina en el Mundial. Le seguían Gabriel Batistuta (10), Diego Maradona (8), Guillermo Stabile (8), Mario Kempes (6) y Gonzalo Higuaín (5).

Su triplete contra Argelia también lo convirtió en el máximo goleador sudamericano en la fase final del Mundial, superando a la leyenda brasileña Ronaldo (15).

Además, con dos goles desde fuera del área en Kansas City, Messi sumó su quinto y sexto tanto en un Mundial desde esa distancia. De esta forma, superó el récord anterior establecido por la leyenda brasileña Rivellino (5). Los goles de larga distancia anteriores del ídolo de la Albiceleste fueron contra Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria en 2014, y México en 2022.

messi gol fuera del area Otro de los tantos récords batidos por Messi en Kansas City. Con dos goles desde fuera del área ante Argelia, sumó su quinto y sexto tanto en un Mundial desde esa distancia. Superó el récord anterior establecido por la leyenda brasileña Rivellino, que tenía 5. @AFA

El rosarino es el único jugador que ha registrado al menos una asistencia en cinco Mundiales. Sus inmediatos perseguidores son Pelé, Grzegorz Lato, Maradona y David Beckham, que dieron pases de gol en tres ediciones cada uno. Pelé posee la plusmarca de más asistencias en las fases de eliminatorias (6). Messi suma 5 en su haber.

Hay que recordar además que es el único jugador que ha convertido en la Copa Mundial siendo adolescente. Hace exactamente 20 años y cuatro meses, un 1 de marzo de 2006, Lionel Messi dio el primer paso en su brillante carrera con la Selección Argentina a anotar su primer gol con la Mayor en un amistoso ante Croacia. A Pelé le faltaron solo cuatro meses para firmar ese mismo logro.

En el primer partido de la Copa Mundial 2026, contra Argelia, Messi marcó otro récord además de merter su primer triplete en copas mundiales y alcanzar a Miroslav Klose como máximos artilleros en mundiales, con 16 goles.

Sin embargo, en la noche del 16 de junio de 2026, en Kansas City, Lionel Messi marcó otro hito en el fútbol Mundial. Exactamente 20 años después de su debut goleador en la Copa Mundial ante Serbia y Montenegro, Lionel Messi se convirtió en el segundo jugador de la historia en marcar en cinco torneos masculinos, uniéndose a Cristiano Ronaldo en este logro

El delantero portugués hizo historia en Qatar 2022, al marcar de penal contra Ghana y convertirse en el primer jugador en anotar en cinco Mundiales. Sumó esos goles a sus tantos en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, alcanzando un total de ocho.