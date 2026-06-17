Los principales medios del mundo destacaron el triplete del capitán argentino, que marcó los tres goles en el debut de la Selección en el Mundial 2026.

Messi hizo delirar al mundo: la repercusión internacional de su noche histórica ante Argelia

Lionel Messi volvió a ser noticia en todo el mundo este miércoles tras su actuación decisiva en el triunfo 3-0 de la Selección argentina frente a Argelia, en Kansas, por el debut del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026 .

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El capitán argentino marcó los tres goles del campeón del mundo y su función provocó una reacción inmediata en las principales portadas digitales internacionales, que destacaron tanto el peso de su actuación como los nuevos récords que alcanzó en una noche inolvidable.

En España, el diario AS tituló “¡Histórico Messi!” , mientras que Marca calificó su tarea como “Brutal” y resaltó el hat-trick del número 10 argentino en el estreno mundialista.

También hubo repercusión fuerte en Francia, donde L’Equipe puso el foco en la dimensión goleadora del rosarino y lo definió como “el mejor de la historia” en ese rubro, después de otra actuación determinante con la camiseta albiceleste.

En Italia, Corriere dello Sport habló directamente de un “show” de Messi y remarcó que su triplete hizo delirar a los hinchas argentinos en Estados Unidos, en una noche que rápidamente tomó impacto global.

Qué dicen los medios del mundo

Desde Portugal, A Bola apeló a una frase contundente para describir al capitán argentino: “Messi es de otro mundo”, una definición que sintetizó la admiración que volvió a despertar su actuación.

El diario alemán Bild también se sumó a los elogios y tituló que “Messi hace su magia, Zidane sufre”, en referencia a Luca Zidane, arquero de Argelia e hijo del histórico Zinedine Zidane.

La noche de Messi no solo encaminó el debut victorioso de Argentina, sino que además le permitió igualar a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales, con 16 tantos.

El rosarino también alcanzó los 200 partidos con la Selección argentina, una cifra inédita que agranda todavía más su legado con la camiseta nacional.

A pesar de la diferencia horaria y de que el partido terminó de madrugada en buena parte de Europa, los medios más importantes siguieron el estreno argentino y coincidieron en una misma lectura: Messi volvió a jugar como si el tiempo no pasara.

El campeón del mundo comenzó la defensa del título con una victoria contundente y con su capitán en estado de gracia, mientras la prensa internacional volvió a encontrar palabras de asombro para describir otra noche gigante del mejor jugador argentino.