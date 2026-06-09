Tu nombre podría aparecer en un estadio del Mundial 2026 si pagás este monto

La FIFA lanzó un programa que permite mostrar nombres de aficionados en las pantallas de los estadios durante determinados partidos del Mundial 2026.

La FIFA habilitó una experiencia paga para que los aficionados aparezcan en las pantallas gigantes de los estadios del Mundial 2026.

La FIFA confirmó el lanzamiento del programa Super Fan Shoutout , una propuesta que permitirá a los aficionados aparecer en las pantallas gigantes de los estadios durante algunos encuentros del Mundial 2026. La iniciativa busca acercar a los seguidores al torneo y convertirlos en protagonistas por unos segundos a cambio de un pago que, para muchos, resulta accesible considerando la magnitud del evento.

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El organismo rector del fútbol mundial presentó esta nueva experiencia como una forma de fortalecer el vínculo entre el torneo y los aficionados. A través de Super Fan Shoutout , los usuarios pueden registrar su nombre y su país para que aparezcan en los jumbotrones de los estadios durante determinados partidos de la Copa del Mundo.

Desde la organización explicaron que la propuesta busca que los seguidores puedan “representar a su nación” y demostrar su pasión por el fútbol frente a miles de espectadores presentes en las tribunas y millones de personas que siguen la competencia desde distintos puntos del planeta.

La iniciativa otorga a los hinchas un espacio de visibilidad que históricamente estuvo reservado para patrocinadores, celebridades o dinámicas especiales organizadas dentro de los escenarios deportivos. Ahora, cualquier aficionado puede convertirse en parte del espectáculo por algunos segundos.

Cuánto cuesta aparecer en las pantallas del Mundial 2026

Uno de los aspectos que más llamó la atención es el valor de la experiencia. Actualmente, la FIFA promociona el servicio con un precio especial de u$s79, mientras que la tarifa regular es de u$s99.

La cifra equivale aproximadamente a $114.155, una suma que muchos seguidores consideran razonable si se tiene en cuenta que se trata del evento deportivo más importante y visto del planeta.

Además, el costo se encuentra muy por debajo de otras experiencias vinculadas al Mundial, como los paquetes de hospitalidad, las propuestas VIP o las entradas premium, que suelen alcanzar valores considerablemente más elevados.

hinchas argentinos Los usuarios pueden seleccionar el partido en el que desean que aparezca su saludo personalizado.

Los aficionados podrán elegir en qué partido aparecer

Otro de los atractivos del programa es la posibilidad de seleccionar el encuentro específico en el que se desea que aparezca el saludo personalizado.

La plataforma permite elegir fechas, estadios y partidos concretos, lo que brinda a los aficionados la oportunidad de vincular la experiencia con momentos especialmente significativos del torneo. De esta manera, un hincha puede intentar aparecer durante un partido de su selección o en un estadio determinado que tenga un valor especial para él.

Esta opción agrega un fuerte componente emocional a la propuesta, ya que transforma un simple mensaje en un recuerdo asociado a una jornada puntual de la Copa del Mundo.

estadio futbol (1) El programa Super Fan Shoutout permite registrar nombre y país para ser mostrado durante determinados encuentros.

Una nueva forma de conectar con el público

La iniciativa también evidencia una tendencia cada vez más presente en el deporte moderno: la creación de experiencias digitales y personalizadas como nuevas fuentes de ingresos para las organizaciones.

Con millones de personas siguiendo cada partido del Mundial 2026, aparecer en una pantalla oficial del torneo puede convertirse en un recuerdo único para numerosos aficionados. Si bien no es una experiencia necesaria para disfrutar de la competencia, la propuesta refleja la intención de la FIFA de involucrar más que nunca a los seguidores y ofrecerles nuevas formas de participar en el mayor espectáculo del fútbol.