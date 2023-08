Turismo Carretera: Quijada destrozó el récord de Buenos Aires y conquistó la pole

Quijada dejó atrás el récord que en este mismo circuito número 12 del reasfaltado coliseo porteño había concretado el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet), quien en octubre del 2020 había logrado 1m. 32s. 335/1000.

El bonaerense, del equipo Uranga Racing, aventajó por 531/1000 al oriundo de Ferré, Santiago Álvarez (Dodge), que largará adelante en la segunda serie de mañana. La tercera posición quedó en manos del correntino Humberto Krujoski (Dodge), que se clasificó a 629/1000.

“Estoy muy contento, no puedo pedir más. La pista se iba secando y el auto funcionó de diez, pese a que el primer entrenamiento me lo perdí y recién pude girar en el segundo en un autódromo que no conocía. Se lo dedico a mi viejo, vamos a ir por todo, como él me enseñó, a cerrar un gran fin de semana”, dijo Quijada, quien lleva solamente nueve carreras disputadas en la máxima categoría automovilística local, a ‘Campeones Radio’ (AM 590 Radio Continental).

El experimentado marplatense Lionel Ugalde (Torino) se ubicó cuarto, a 1s. 314/1000, mientras que el nacido en Chacabuco, Elio Craparo (Dodge), obtuvo el quinto lugar, a 1s. 337/1000.

La primera Pole Position para @MarcosQuijada15 en el #TurismoCarretera



¡Felicitaciones Marcos!



Turismo Carretera

Germán Alt / Guillermo Cejas / Prensa ACTC

Los pilotos que pelean la vanguardia del certamen se vieron perjudicados, al salir en primer orden, por la ligera lluvia que cayó sobre la barriada de Villa Lugano.

De esta manera, el puntero del certamen, el entrerriano Mariano Werner (Ford) debió conformarse con la 50ma. posición, a 12s. 057/1000; el mendocino Julián Santero (Ford), escolta en el campeonato, logró el 46to. registro, a 9s. 412/1000 y el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford) consiguió el 40mo. tiempo, a 5s. 851/1000.

El bonaerense Matías Rossi (Toyota), quien se clasificó en el 45to. puesto, fue protagonista de un espectacular vuelco en la curva 1 del trazado. El piloto no sufrió golpes de consideración y quedó en observación durante un tramo de la clasificación. Cuando se le otorgó el alta correspondiente, el ‘Misil’ se dirigió a los boxes para evaluar los daños de su automóvil.

Por su lado, el arrecifeño Canapino, quien está cumpliendo su primera presentación en la temporada, tras intervenir todo el 2023 en el IndyCar de los Estados Unidos, tampoco pudo concretar buenos registros y se ubicó 48vo., con 1m. 40s. 227/1000.

“Se quedó acelerado el cable (del acelerador). Ya habíamos tenido problemas en las dos tandas de entrenamiento y ahora se rompió por completo”, dijo el cuatro veces campeón de la categoría (2010, 2017, 2018, 2019).

Las tres series del TC se disputarán mañana a las 9.30, 10.00 y 10.30, a cinco vueltas cada una. La final se iniciará a las 13.25, a 25 giros o 50 minutos de duración.