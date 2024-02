Ultimátum para un jugador argentino en medio de su divorcio: "Voy a vender la medalla de campeón del mundo"







En medio de una batalla financiera por la división de bienes en el divorcio, la expareja de un jugador de la Selección argentina advirtió que en caso de no pagar una deuda pendiente venderá "todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo".

Ultimátum para un jugador argentino en medio de su divorcio: "Voy a vender la medalla de campeón del mundo"

El presente futbolístico de Exequiel Palacios, uno de los campeones del mundo en Qatar 2022, es cada vez mejor: es una de las figuras indiscutidas en el mediocampo de Bayer Leverkusen, puntero de la liga alemana, superando al Bayern Munich. Sin embargo, a nivel personal, atraviesa una situación complicada mientras transita su divorcio con Yésica Frías. La pareja está en medio de la disputa financiera que implica la división de bienes y el futbolista de 25 años ya recibió un ultimátum: o paga una deuda pendiente por su departamento o su exesposa pondrá en venta la medalla de campeón del mundo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el departamento", sentenció sin dejar lugar a discusión.

La mujer, a quien conoció mientras jugaba en River Plate, reveló que el conflicto comenzó ante la imposibilidad de pagar una deuda por un departamento. "Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo sólo le estoy pidiendo lo que me corresponde que hicimos juntos, y que me firme el divorcio".

Ante este escenario de discordia, Frías anticipó que en caso de no poder pagar esta deuda "subastará todo". Detalló: "Tengo algunas camisetas, pero yo no se las robé. Son camisetas que me regaló a mí con su consentimiento. No las muestro porque me parece innecesario mostrar algo que me dedicó con amor cuando ya no estoy más con él”, contó en diálogo con el programa Socios del Espectáculo.

Si bien aseguró que "vendería lo más importante que tiene como jugador de fútbol para saldar la deuda" aclaró que "hay cosas que quiere dejar" porque tienen un gran valor sentimental personal. "Corresponde a un sacrificio que hicimos juntos, pero si toca, toca. Porque yo tengo que tener mi techo”, admitió. palacios.jpg "A él le conviene que me calle": la dura advertencia de la expareja de Palacios sobre las intimidades de la Selección Por otro lado, Frías dejó entrever que podría revelar alguna intimidad de la Selección argentina en caso de que el futbolista no ceda ante su pedido. "A él le conviene que yo me calle. Hay cosas que sé de la Selección que no dije", aseguró, sin dar ningún otro detalle. “Creo que el hecho de que hable y cuente las intimidades de lo que pasó entre nosotros, de la familia, y las cosas que yo sé que me contó de la Selección y no conté, no le conviene. Hubiese sido más fácil que me dé el divorcio cuando se lo pedí", agregó. Por último, pidió a Palacios que tenga "respeto por la mujer con la que se casó y a la que fue la mamá de su bebé no nacido, que por lo menos termine como corresponde”. En ese sentido, confesó que atraviesa un momento difícil luego de haber perdido su embarazo: “Estoy medicada por depresión y ansiedad, tomo pastillas para dormir porque no puedo dormir más de tres horas. Cuando me pasó lo de mi bebé quedé muy mal. Lo pude sanar, pero duele que me pagué así la persona por la que aposté todo”, cerró.