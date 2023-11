Un candidato se bajó de las elecciones en Boca: "No hay lugar para nosotros"

El comunicado de Jorge Reale

"Ante las informaciones erróneas que circularon en estos días, quiero comunicar que he tomado la decisión de no participar en estas elecciones. En todo este tiempo hemos hecho un esfuerzo grandísimo por constituir un espacio constructivo y propositivo, que estuviese por fuera de la grieta y sus lógicas dañinas. Pero no sin dolor debemos contarles a los socios que no llegamos", expresó Reale mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.