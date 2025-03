Un jugador de Racing confesó que pensó en "largar el fútbol"

"Mi segundo año en Arabia fue durísimo. Hasta pensé en largar el fútbol. Me parece increíble pero en algún momento lo pensé... Y en Europa entraba a la cancha y no me encontraba, la pasaba mal, no me sentía como enfocado en el fútbol. No sabía lo que estaba haciendo dentro de la cancha. Parece increíble que siendo joven se me pasara eso por la cabeza. Si me escuchas a mí o a varios futbolistas, verás que tuvieron ese tipo de problemas. Suelen pasar ese tipo de cosas y se necesita ayuda", declaró Vietto .

El delantero de 31 años continuó con su relato y afirmó: "Hacía seis meses yo estaba en España sin saber qué hacer. Quería tomar la decisión correcta. Tenes que pensar en muchas cosas. Una vez acomodados todos esos miedos y la incertidumbre, pude tomar la decisión. Y estoy muy contento con la decisión que tomé. Mi mujer es española, venir a Argentina con todo lo que se habla fuera del país, de lo que es la inseguridad, ese tipo de cosas. Después pienso que no es tan así como se habla afuera. Volví a la Argentina y la veo muy linda, muy bien. Y también hay una cuestión que el fútbol argentino no es fácil".

"Estoy en el momento más feliz de mi carrera por lo que vivo en Racing, por todo lo que me está generando. Es el momento que más estoy disfrutando. Y no sólo pasa por los futbolístico, hay algo sentimental: puedo estar con mi familia, que viene a la cancha con mis hijos. Me está tocando participar bastante, estamos consiguiendo títulos. No me tocó en otro momento de mi carrera tener una situación similar a ésta", añadió en diálogo con Olé el oriundo de la ciudad cordobesa de Balnearia.

Sobre su presencia en el clásico de Avellaneda del domingo ante Independiente, el delantero declaró: "Jugué desgarrado la final con Botafogo en Brasil y agravé la lesión. No quiero volver a esforzarme y perderme otros tres o cuatro partidos, porque al final estaría jugando un partido cada un mes y no estoy al 100% tampoco. Si me siento en condiciones voy a jugar, y si no, voy a esperar alguna semana más".