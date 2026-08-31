El contrato que ningún club va a pagar: cuántos millones cobraba Mauro Icardi en el Galatasaray

El atacante rosarino rechazó la rebaja salarial propuesta por el club turco y quedó libre al no renovar su contrato.

El fútbol europeo termina su mercado de pases y aún hay muchos movimientos que llamaron la atención de varios clubes. Entre ellos está el de Mauro Icardi, quien decidió ponerle fin a su aventura en Turquía con la camiseta del Galatasaray.

El exitoso paso del rosarino por la institución de Estambul fue uno de los mejores de su carrera, pero la llegada de distintos refuerzos y la importante rebaja salarial ofrecida para continuar no fueron del agrado del argentino. Ahora, con el pase en su poder, es el objetivo de muchos equipos.

Tras su paso por el París Saint-Germain, Mauro Icardi acordó el 2 de septiembre de 2022 incorporarse al Galatasaray a préstamo por un año con una opción de compra de u$s10 millones. Fueron cuatro temporadas en ese club, donde disputó 132 partidos, anotó 77 goles y realizó 24 asistencias.

Con el pase en su poder, el atacante argentino analiza propuestas para definir su futuro.

Las descomunales cifras del nacido en Rosario se tradujeron en títulos, ya que, con él en el plantel, el conjunto de Estambul ganó la Superliga Turca en cuatro ocasiones de manera consecutiva, además de una Copa de Turquía y una Supercopa local.

También se veía reflejado en su enorme salario. Tras sus pasos por París, Inter de Milán y Sampdoria, el monto anual que recibía del Galatasaray era de u$s11,6 millones. Para renovar y seguir vinculados, se le ofreció una extensión por un año con la opción de sumar uno más, pero por u$s5 millones, menos de la mitad de lo que percibía.

Finalmente, tras varias idas y vueltas, Icardi consideró que esa cifra era insuficiente y le puso fin a una aventura que trajo éxitos acompañados de sus escándalos personales con su expareja y su actual novia. Pese a esto, para los turcos jamás fue un problema porque el delantero respondía en la cancha, aunque los números sí terminaron siendo un desencadenante que lo obligó a dejar el club.

La condición del mercado: por qué deberá reducir sus pretensiones salariales

Ahora se vienen fechas decisivas para el centrodelantero argentino. Si quiere seguir manteniendo un acuerdo similar al de su etapa en Galatasaray, no podrá optar por las ligas de mejor nivel y deberá empezar a estudiar lo que ofrecen desde Arabia Saudita, uno de los pocos campeonatos capaces de cumplir con sus pretensiones económicas.

Cualquier otro interés por continuar su carrera fuera de la liga saudí deberá venir acompañado de una importante rebaja salarial. Consultas existen: desde México, Tigres y América hicieron contactos formales con su entorno. También River habría iniciado gestiones, pero su alto perfil fuera de las canchas hizo que los acercamientos no pasaran de una consulta.

Icardi se convirtió en uno de los favoritos de la hinchada del Galatasaray. Instagram de Mauro Icardi

En Sudamérica, el candidato más fuerte que surgió en las últimas horas fue São Paulo, rival de Boca en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Hoy parece ser la mejor opción deportiva para el rosarino, quien también coqueteó con Newell's por un posible regreso, aunque la pésima situación institucional de la Lepra hizo imposible sentarse a conversar seriamente por un acuerdo.