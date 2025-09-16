Diputados: el debate sobre regulación de la inteligencia artificial se postergó por desplante del PRO Por Fernando Brovelli







La oposición intentó comenzar a discutir un marco legislativo, pero prorrogó la convocatoria para que haya un acuerdo mayoritario.

Imagen del Congreso de la Nación creada con IA. Grok

Con consenso de cuatro bloques, la Cámara de Diputados se preparaba para iniciar el camino para que la Argentina tenga un marco regulatorio de inteligencia artificial (IA) y organismos encargados de legislar y promover su uso. Sin embargo, el antagonismo del PRO terminó por prorrogar su discusión por 30 días. Aunque podían imponer su mayoría para dictaminar, los impulsores del proyecto justificaron la postergación a la necesidad de que esta iniciativa se configure como política de Estado.

Bajo el nombre de "Ley de Marco Normativo y de Desarrollo de los Sistemas de IA", el proyecto formulado por Daniel Gollán (Unión por la Patria) pretendía -entre otras cosas- "promover el acceso equitativo a los avances y los conocimientos en el ámbito de la inteligencia artificial", considerar un "control sobre la vigilancia estatal", atención a "personas afectadas por un sistema de inteligencia artificial", el derecho a "solicitar intervención humana" y a la "no discriminación y a la corrección de los sesgos discriminatorios directos, indirectos, ilegales o abusivos", entre otros alcances. Además, clasifica las IA según su "riesgo" en la aplicación en "inaceptables", "alto riesgo", "riesgo limitado".

Sin embargo, este viernes el diputado Martín Yeza, uno de los vicepresidentes de la Comisión de Ciencia, inició una campaña en redes calificando la propuesta como "el peor proyecto de IA del mundo", calificándolo como un "Frankenstein jurídico" que sobre regula, ahogando la innovación y promoviendo la carga impositiva. Esta semana, ya conociendo la definición de la prórroga del debate, Yeza se ausentó de la reunión y no expuso sus argumentos frente a sus colegas.

Gollán, quien además preside la comisión, consideró la inquietud que existe de "legislar de una forma tan taxativa, que hace que después nos quedemos con la normativa detrás de la evolución de la tecnología", pero remarcó que el proyecto se inspiró en las iniciativas sudamericanas, de la Unión Europea y de Australia. Los diputados presentes que tomaron la palabra remarcaron el trabajo de los asesores vinculados a la redacción del proyecto.

Desde La Libertad Avanza plantearon para este medio un escenario de -provisoria- autonomía con respecto a los otros dos sectores, aunque señalaron su desacuerdo con un extenso marco regulatorio, considerando que podría representar un freno al desarrollo tecnológico y que fallaría en su implementación. De todas maneras, participaron del debate y expresaron su adhesión a alguna legislación que establezca parámetros generales en temáticas sensibles, como ciberdelito o apropiación de identidad.

Comisión de Ciencia y Tecnología Autoridades de la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados. Emergencia en ciencia En el encuentro se hizo mención a la declaración de la emergencia en el sector de la ciencia y la tecnología, que busca garantizar "el incremento progresivo y sostenido de los recursos destinados a fortalecer el Sistema de Ciencia, Tecnología" o al menos el mantenimiento de las erogaciones en términos reales. La iniciativa ya obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Ciencia pero requiere aprobación en la Comisión de Presupuesto, cuyo presidente - José Luis Espert- no convoca el tratamiento de propuestas opositoras. Es por eso que en la sesión del próximo miércoles se votará su emplazamiento, que obliga a citar a reuniones. Un informe de agosto de este año del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación reveló que cayó un 46,2% en términos reales la ejecución presupuestaria para ciencia y técnica, entre julio del 2025 y el 2023. Si se compara julio de este año con el mismo período del año pasado -cuando la gestión ya correspondía a Javier Milei-, las mayores caídas se encuentran en la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación (-60,7%), el INTI (-26,6%), el INTA (-21%), el Conicet (-20,5%) y la CNEA (-11,9%). Proyecto de regulación de inteligencia artificial PROYECTO Inteligencia Artificial