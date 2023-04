Valverde en problemas tras denuncia en la Policía por agresiones a jugador de Villarreal

Horas más tarde, se conocería el motivo de la dura reacción del jugador del Real Madrid. “Dime ahora lo que me has dicho sobre mi hijo” , le espetó, supuestamente, el sudamericano de 24 años al europeo de 21.

Al principio el motivo del ataque del uruguayo or el que el uruguayo fue a atacar a Baena no era claro, luego se supo que ambos jugadores llevan una historia cargada de peleas dentro del la cancha.

En un triunfo del merengue por 3-2 por Copa del Rey, Baena cometió una infracción contra Valverde, y tras el golpe le dijo: “Llora ahora, que tu hijo no va a nacer”, acompañando la frases con gestos de llanto. Esos comentarios aludían a las complicaciones que sufría la mujer de Valverde, la periodista argentina Mina Bonino, embarazada de su segundo varón.

alex baena federico valverde.jpg

La denuncia

Si bien ese hecho pasó por alto con el tiempo, ahora reflotó y derivó en la denuncia penal por agresiones de Valverde a Baena.

Ahora fue Alex Baena quien ha denunciado a Federico Valverde ante la Policía. El jugador del Villarreal tenía la opción de denunciar ante la Policía, ante el Comité de Competición o ante ambos.

En primer término, el caso irá por la vía penal y se aleja de la vía deportiva, por lo que no habrá sanción deportiva para Valverde. Para que eso sucediera, Baena tendría que denunciar al uruguayo ante el Comité de Competición, que no entra de oficio en casos que no vienen reflejados en el acta arbitral.

Por su parte, el club Villarreal decidió no denunciar y dejó el asunto en manos de Baena, al que apoyará en su decisión, que finalmente ha sido la de denunciar ante la Policía. Lo ha hecho en la tarde de este domingo en una comisaría de Castellón.