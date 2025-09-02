SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

2 de septiembre 2025 - 10:07

Vélez y Central Córdoba jugarán este fin de semana la Supercopa Argentina 2025: hora, TV y todo lo que hay que saber

El fútbol argentino tiene una nueva final este fin de semana, en medio de la fecha FIFA.

Quiénes juegan este fin de semana la Supercopa Argentina 2025

En medio de la fecha FIFA por las Eliminatorias Sudamericanas, el fútbol argentino tiene una nueva edición de la Supercopa Argentina, que en este caso enfrenta a Vélez y a Central Córdoba, en busca de un nuevo título.

Se trata de la edición 2025 que enfrentará a Vélez Sarsfield, campeón de la Liga Profesional 2024; y Central Córdoba de Santiago del Estero, campeón de la Copa Argentina 2024.

Cuándo se juega Vélez vs Central Córdoba por la Supercopa Argentina 2025

El partido se lleva a cabo este sábado, 6 de septiembre, desde las 16 horas en el Estadio Gigante de Arroyito, en Rosario.

