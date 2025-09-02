En medio de la fecha FIFA por las Eliminatorias Sudamericanas, el fútbol argentino tiene una nueva edición de la Supercopa Argentina, que en este caso enfrenta a Vélez y a Central Córdoba, en busca de un nuevo título.
2 de septiembre 2025 - 10:07
Vélez y Central Córdoba jugarán este fin de semana la Supercopa Argentina 2025: hora, TV y todo lo que hay que saber
El fútbol argentino tiene una nueva final este fin de semana, en medio de la fecha FIFA.
Se trata de la edición 2025 que enfrentará a Vélez Sarsfield, campeón de la Liga Profesional 2024; y Central Córdoba de Santiago del Estero, campeón de la Copa Argentina 2024.
Los equipos justamente repetirán la final de esa Copa Argentina que lo tuvo como campeón al “Ferroviario”, en su primer título nacional.
Cuándo se juega Vélez vs Central Córdoba por la Supercopa Argentina 2025
El partido se lleva a cabo este sábado, 6 de septiembre, desde las 16 horas en el Estadio Gigante de Arroyito, en Rosario.
