Después de 15 partidos, ganó Estudiantes

El equipo de Liniers se puso en ventaja con un gol de Cristian Tarragona, a los 6 minutos, pero igualó Diego García, a los 17 para el "pincha", en el primer tiempo.

Siempre en la etapa inicial, la visita se adelantó en el marcador a los 37 con un gol en contra de Lautaro Gianetti, empató Ricardo Álvarez, a los 40, y en el minuto final Lucas Rodríguez adelantó al equipo platense.

Estudiantes no había ganado en esta Copa Diego Maradona -llevaba 15 fechas sin ganar-, y lo hizo en el partido posterior a la salida del entrenador Leandro Desábato, quien fue reemplazado por Pablo Quatrocchi.

Vélez se puso en ventaja con un golazo de Tarragona, a los 6, pero Estudiantes no se desesperó y alcanzó la igualdad con un tremendo zapatazo del uruguayo García.

La primera etapa fue vertiginosa y así fue que en con mala fortuna, Gianetti venció su propia valla y Estudiantes pasó a ganar el partido.

La exquisita pegada de “Ricky” Álvarez igualó el marcador cuando quedaba poco para terminar el primer tiempo, pero apareció "Titi" Rodríguez y con otro golazo, puso al "Pincha" nuevamente en ventaja, ahora 3 a 2.

En el complemento Vélez intentó emparejar el marcador, pero chocó siempre con sus imprecisiones y con un Estudiantes que se asentó en el mediocampo por las tareas de Ángel González y David Ayala.

Los cambios que introdujo Mauricio Pellegrino en el equipo de Liniers trataron darle un poco más de oxígeno en el ataque, pero Estudiantes se cerró bien y no le dejó resquicio para modificar la historia.

Formaciones:

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara; Lautaro Gianetti, Luis Abram y Miguel Brizuela; Pablo Galdames y Ricardo Álvarez; Ricardo Centurión, Lucas Janson, Agustín Bouzat; y Cristian Tarragona. DT: Mauricio Pellegrino.

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Mauricio Guzmán, Nazareno Colombo y Nicolás Pasquini; David Ayala; Darío Sarmiento, Lucas Rodríguez, Diego García y Angel González; y Leandro Díaz. DT: Pablo Quatrocchi.

Goles en el primer tiempo: 6m Tarragona (VS), 17m Diego García (E), 37m Gianetti (E), en contra, 40m Alvarez (VS), 45m Lucas Rodríguez (E).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Cavanagh por Brizuela (VS), 17m Orellano por Bouzat (VS), 18m Mancuello por Alvarez (VS), 19m Cauteruccio por Leandro Diaz (E) y Di Pizio por Sarmiento (E), 27m Bazzana por Colombo (E), 32m Lucero por Centurion (VS), 34m De La Fuente por Guidara (VS), 43m Iván Gómez por Rodríguez (E).

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Jorge Baliño.