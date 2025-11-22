Nicolás Russo apuntó contra Juan Sebastián Verón y defendió el título de Rosario Central + Seguir en









El presidente de Lanús apoyó la entrega del título al equipo rosarino por parte de la AFA. También anticipó la final de la Copa Sudamericana.

Nicolás Russo cuestionó a Verón y apoyó a Rosario Central.

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, volvió a expresarse sin filtro sobre decisiones recientes del fútbol argentino y apuntó directamente contra Juan Sebastián Verón por la postura de Estudiantes frente a la consagración de Rosario Central como Campeón de Liga 2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Estas decisiones, siempre que sean para bien de los clubes, hay que aceptarlas. Todos los clubes salieron a apoyar, salvo a Estudiantes. El problema de Estudiantes... Yo no tengo nada ni con Verón y con Caiella soy amigo. Es un problema que viene de hace años”, declaró Russo en una entrevista televisiva, al recordar el desacuerdo del equipo platense con el título otorgado al conjunto rosarino.

El dirigente agregó: “Yo hacía tres años que no era dirigente, pero ya lo decía antes. Estudiantes vota una cosa en el Comité y Verón dice otra. No por este tema, sino por temas que ya pasaban en mi anterior gestión”.

Incluso fue más allá y señaló que sería necesario que Verón participe activamente del ámbito institucional: “Yo creo que Verón debe participar de las reuniones de la Liga, venir y hablar ahí en la reunión”.

central campeon liga La delegación de Rosario Central festejando un título inédito en una combi. Archivo Defensa del criterio y respaldo a Rosario Central Russo también dedicó un tramo a explicar el voto de Lanús sobre el reconocimiento al campeón anual: apoyó la definición que consagró al conjunto rosarino por ser el equipo que más puntos sumó. “La postura de Lanús fue votar a favor de eso. No fue una casualidad. Estamos convencidos de que la función del dirigente, de los hinchas, es muy difícil”, sostuvo.

La lectura del dirigente apunta a la continuidad del nuevo sistema: “Esto es la llegada de un torneo que premia al que hizo mejor las cosas en el año. Queda para futuro. Tenemos otro torneo por disputar y más posibilidades para los equipos de ganarlo”. La posibilidad de Lanús en la Copa Sudamericana De cara a la final de la Copa Sudamericana, que Lanús disputará este sábado ante Atlético Mineiro en Asunción, Russo trazó un panorama de lo que el encuentro significa para la institución: “Más allá de una final, es un partido bisagra para el club. Para mí, Lanús está entre las 4 o 5 instituciones más importantes de la Argentina”. Finalmente, en su charla con Radio La Red, cerró con una frase que dejó en claro la magnitud del duelo internacional para el Granate: “El sábado nos podemos recibir de equipo grande llevando esta cantidad de gente a Paraguay. Estoy seguro de que después de este partido vamos a tener grandes presencias en los estadios”.