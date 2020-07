Susto en Boca por Sebastián Villa

"Al que le había dado positivo fue a mí, pero cuando empecé con la fiebre y el malestar me fui del departamento y fui al hospital, me hicieron la prueba y a los dos días me dijeron que era positivo. Le dije a él y me mandaron a aislarme, él se hizo la prueba y salió negativo", explicó Félix Benítez, que comparte vivienda con el atacante "xeneize".

Villa, de esta forma, volvió a quedar en el centro de la escena, pese a que sus representantes se encargaron de aclarar que el episodio se produjo a fines de junio.

El colombiano, además, estuvo ausente en las prácticas virtuales del plantel comandado por Miguel Ángel Russo la semana pasada, pero debido a la causa judicial que se le lleva adelante en el juzgado de Lomas de Zamora.