¿Vuelve a jugar? La promesa que hizo Del Potro por el título mundial de la selección

El extenista argentino Juan Martín Del Potro había prometido antes del Mundial Qatar 2022 que si la selección argentina se consagraba campeón en el certamen, intentaría disputar el próximo US Open y ahora dijo que buscará cumplirla.

"Si Argentina ganaba el Mundial iba a tratar de jugar el US Open. Ahora (Lionel) Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho", expresó el tandilense en el sitio Tennis News.