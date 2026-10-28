Cambia la licencia de conducir en Provincia de Buenos Aires: qué pasa si rendís el examen con caja automática

Quienes estén por sacar el registro deberán elegir bien con qué auto rendir, porque esa decisión puede limitar los vehículos que podrán manejar después.

La Provincia unificó las reglas de los exámenes de manejo para que todos los municipios apliquen el mismo criterio al otorgar las licencias.

La provincia de Buenos Aires modificó las condiciones para obtener las primeras licencias de conducir. Con la Circular 11/2026, quienes rindan el examen práctico con un auto de caja automática estarán sujetos a una nueva regla. La elección del vehículo tendrá consecuencias sobre el permiso que reciban después de aprobar la evaluación.

La medida ya se aplica en los municipios bonaerenses y no afecta de manera general a los registros emitidos anteriormente. Quienes todavía tengan pendiente la prueba deberán prestar atención al tipo de automóvil que utilicen .

La Circular 11/2026 establece que las personas que obtengan su primera licencia utilizando un automóvil automático tendrán una limitación expresa en el documento. En el apartado de observaciones aparecerá la leyenda "Conduce únicamente vehículos con transmisión automática" , por lo que no estarán habilitadas para manejar autos con caja manual.

Las nuevas licencias tendrán una aclaración especial para quienes aprueben el examen práctico con un auto de caja automática.

Hasta ahora, los municipios bonaerenses no seguían un criterio uniforme para estas situaciones. La Provincia decidió unificar las condiciones de los exámenes prácticos y establecer que el registro refleje las habilidades demostradas por cada conductor durante la evaluación.

La disposición no impide presentarse con un vehículo automático. Quienes elijan esa opción podrán obtener su licencia, aunque quedarán sujetos a la limitación correspondiente. En cambio, los aspirantes que aprueben la prueba con un auto manual podrán conducir con ambos sistemas .

¿Por qué no te habilitarán a manejar autos con caja manual?

La diferencia está en las habilidades necesarias para conducir cada tipo de automóvil. En uno manual, el conductor debe utilizar el embrague y coordinarlo con el acelerador para cambiar de marcha. Los vehículos automáticos realizan esas operaciones sin que la persona tenga que intervenir de la misma manera.

Por ese motivo, aprobar el examen con una caja automática no demuestra que el aspirante sepa manejar una manual. Durante esa evaluación, los responsables de la prueba no pueden comprobar si domina el uso del embrague o si sabe seleccionar correctamente los cambios.

La nueva regla también tendrá consecuencias para quienes no respeten las condiciones de su registro. Si una persona conduce un automóvil manual cuando su licencia solamente la autoriza a utilizar vehículos automáticos, podrá recibir una infracción durante un control de tránsito por circular sin la habilitación correspondiente.

Para manejar un auto manual hay que saber usar el embrague y cambiar las marchas, habilidades que no se evalúan al rendir con uno automático. Freepik

Pasos y requisitos para remover la limitación si querés cambiar de vehículo

La restricción no será permanente para quienes decidan aprender a manejar con caja manual más adelante. En esos casos, será necesario aprobar un nuevo examen práctico con un automóvil de ese tipo para demostrar que cuentan con las habilidades requeridas.

El trámite deberá iniciarse en el Centro Emisor de Licencias del municipio correspondiente. Allí podrán consultar cómo solicitar una nueva evaluación, qué documentación necesitan presentar y cuáles son los turnos disponibles.

Durante la prueba tendrán que demostrar que pueden utilizar correctamente el embrague y realizar los cambios de marcha. Una vez aprobada, podrán gestionar la actualización del registro para eliminar la observación que les impedía conducir vehículos manuales.

Quienes todavía no hayan obtenido su primera licencia y quieran manejar ambos sistemas pueden rendir directamente con un automóvil de caja manual. De esta manera, no necesitarán realizar una segunda evaluación para ampliar su habilitación en el futuro.