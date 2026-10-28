Escapada cerca de Buenos Aires: la reserva natural gratuita que explota de colores

La fauna silvestre es uno de los atractivos del lugar, aunque los avistajes dependen de las condiciones de cada jornada.

A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , hay un espacio donde los paisajes ribereños, las aves y los mamíferos autóctonos ofrecen una alternativa para quienes buscan cambiar el ruido urbano por una jornada al aire libre .

Con la llegada de la primavera y el avance de octubre, la vegetación atraviesa cambios propios de la estación, aunque la intensidad de los colores depende de las especies, las condiciones climáticas y el sector que se recorra.

La Reserva Natural Puertos , en el partido bonaerense de Escobar , reúne distintos ambientes naturales en un predio de más de 60 hectáreas. Los senderos permiten observar lagunas, pastizales y árboles nativos, además de encontrarse con ejemplares de fauna silvestre en libertad.

La Reserva Natural Puertos está ubicada dentro del desarrollo urbano Puertos, en Escobar, al norte del conurbano bonaerense. El acceso se encuentra sobre la Panamericana, ramal Escobar, a la altura del kilómetro 45 , una referencia útil para organizar el viaje desde distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Un paisaje natural en Escobar ofrece una alternativa para quienes buscan pasar el día al aire libre, lejos del ritmo de la ciudad.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido se realiza por la autopista Panamericana en dirección norte, con continuación por el ramal Escobar. Según el tránsito y el punto de partida, el trayecto puede demandar entre 45 minutos y una hora , aunque las demoras en los accesos y durante los fines de semana pueden modificar ese cálculo.

Quienes se acerquen en auto deben tener presente que los vehículos a motor deben quedar en el estacionamiento previo al portón de acceso. Dentro del área protegida, el desplazamiento se realiza por los caminos habilitados, a pie o en bicicleta de paseo, según las normas del lugar.

La ubicación permite combinar la salida con otros atractivos del partido de Escobar, pero lo más recomendable es reservar tiempo suficiente para recorrer el predio sin apuro. No se trata solamente de llegar, sacar algunas fotos y volver: buena parte de la experiencia consiste en observar el entorno y prestar atención a los sonidos y movimientos de la fauna.

Requisitos, cupos y cómo sacar entradas gratis para visitar el predio

El acceso a la Reserva Natural Puertos no tiene costo, pero es necesario reservar un turno online si el visitante no es propietario ni residente del desarrollo urbano. El sistema funciona con cupos diarios, de modo que presentarse directamente en la entrada no garantiza el ingreso.

La gestión debe hacerse a través del sitio oficial: reserva.puertos.ar. Allí se puede consultar el calendario disponible y programar la visita. La administración recomienda realizar el trámite con al menos 48 horas de anticipación, por lo que no conviene dejarlo para último momento si la idea es ir durante el fin de semana.

Los horarios publicados en el reglamento oficial establecen la apertura de 9 a 18 durante el período comprendido entre el 21 de septiembre y el 20 de marzo. En los meses de invierno, el horario se extiende de 9 a 17. Como pueden producirse modificaciones por cuestiones operativas o meteorológicas, es aconsejable confirmar la información antes de viajar.

Otro punto central es el clima. La lluvia y las condiciones posteriores a las precipitaciones pueden obligar a cerrar la reserva, ya que los caminos necesitan estar en condiciones adecuadas para el tránsito peatonal. La disponibilidad de turnos no implica, por sí sola, que el predio vaya a permanecer abierto ante cualquier contingencia.

Los menores de 18 años deben ingresar acompañados por una persona adulta. Además, no se permite el acceso con mascotas, una restricción vinculada con la protección de la fauna silvestre. Antes de completar la solicitud, conviene leer el reglamento y verificar los requisitos vigentes para evitar contratiempos.

Los caminos del predio permiten recorrer distintos ambientes y observar de cerca la vegetación característica de la zona. Instagram Puertos Escobar

Qué hacer en la Reserva Puertos: senderos, carpinchos y avistaje de aves

Uno de los principales atractivos del predio es su diversidad de ambientes. Las más de 60 hectáreas de superficie incluyen sectores de ribera, lagunas, pajonales de totora, pastizales de cortadera y montes de sauce criollo. Esa combinación crea distintos espacios de refugio y alimentación para numerosas especies.

El área funciona como un corredor biológico junto al río Luján, que favorece el desplazamiento de animales entre ambientes naturales. Según información difundida por la Asociación Vecinal Puertos, allí se identificaron más de 160 especies de aves, una variedad que convierte al lugar en una opción interesante para quienes disfrutan de la observación de fauna.

Entre los animales que suelen despertar mayor curiosidad están los carpinchos. Verlos desplazarse por el entorno puede ser uno de los momentos más atractivos del recorrido, aunque su presencia no está garantizada en un punto ni en un horario determinados. Son animales silvestres: lo adecuado es observarlos desde una distancia prudente, sin intentar tocarlos ni alimentarlos.

El avistaje de aves también invita a bajar un cambio. Llevar binoculares, caminar despacio y detenerse en los sectores habilitados puede ayudar a identificar diferentes ejemplares. Para quienes se inician en esta actividad, incluso una salida breve permite prestar atención a los cantos, los movimientos entre las ramas y las diferencias de tamaño y plumaje.

Otra alternativa es recorrer los caminos a pie o en bicicleta de paseo. En este último caso, la velocidad máxima permitida es de 10 kilómetros por hora y los peatones tienen prioridad. También hay espacios destinados al descanso y al picnic, sujetos a las condiciones y reglas de uso del predio.

La Reserva Puertos ofrece una salida accesible para quienes quieren conocer los paisajes naturales de Escobar sin pagar entrada. La clave está en organizar el turno, consultar el estado del predio y llegar con tiempo para disfrutar del recorrido. La fauna aparece a su propio ritmo, y esa incertidumbre forma parte de una visita que propone observar la naturaleza sin intervenir en ella.