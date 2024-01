El clima marca el nivel de Chicago

...que, no por sabido, deja de tener un fuerte impacto el Niño muy dañino que viene asolando distintas partes del país , con particular incidencia en el corredor costero atlántico de Buenos Aires , y del Litoral. Los fuertes temporales que arreciaron en varias localidades (Bahía Blanca, Miramar, Buenos Aires, etc.) tuvieron alto impacto en las zonas de cultivos donde, además de atrasar el final de la cosecha de trigo (que bajó, nuevamente, a 14,5 mill.tn), también revolcaron girasoles, y maíces de primera. A su vez, mangas de piedras como las de Córdoba del fin de semana pasado (antes otra en Santa Fe, ya había diezmado la producción de frutillas en Coronda), y la de este miércoles que destruyó la producción frutícola en el Río Colorado, se van sumando a los daños que viene causando el clima al pasar abruptamente, de una condición de prolongada sequía, a lluvias torrenciales. El tema, que está incidiendo en toda la región, también impacta en los cultivos en Brasil lo que pega directamente en el Chicago Board of Trade (CBT) , ya que en esta época, “el mercado se hace con las perspectivas sudamericanas ”, o sea, Brasil y Argentina, dos de los principales productores mundiales. De ahí que con stocks mundiales todavía muy acotados , cualquier variación hace fluctuar al CBT, lo que se comprobó esta semana con una marcada tendencia bajista en el arranque que se revirtió a mediados del período, para volver a bajar ya que todavía se considera que las lluvias en el Mercosur son más positivas que dañinas. Esto determinó que los valores sigan alrededor de los u$s450/tn de soja , muy por debajo de los u$s500/tn en los que se sostuvo muchos meses , y alejada de los récords de más de u$s600/tn que llegó a tener. En los cultivos de verano locales, si bien los niveles hídricos en buena parte de las zonas podrían propiciar producciones por encima de los 50 mill. de tn tanto para el maíz , como para la soja; la siembra fuera de época del primero, y la falta de calidad germinativa en partidas de semilla de la oleaginosa, disminuirían esas posibilidades, además de los ataques de insectos, enfermedades y malezas (por temperatura y humedad) que acotan los rindes, y aumentan los costos.

...que, mientras en el Congreso comenzó finalmente, el tratamiento del mega-DNU y, aunque incluye cantidad de cuestiones agroindustriales “aún no se conforma la Comisión de Agricultura del Parlamento”, igual el titular de Agricultura, Fernando Vilella fue convocado a “explicar” a los legisladores la propuesta de suba de las retenciones, esquema del cual no solo no participó, sino que sostuvo públicamente no estar de acuerdo. Lo más llamativo, sin embargo, fue que usó el muy viejo argumento del “control de precios internos” para defender la aplicación del impuesto cuando, el grueso del impacto de las retenciones recae sobre la soja y sus derivados que son productos de exportación, que no se consumen prácticamente en el mercado interno. Mientras, las distintas cámaras comenzaron a pronunciarse sobre las propuestas del Ejecutivo (Ley ómnibus), como lo hizo Carbio (Cámara Argentina de Biocombustibles) que dijo respaldar la propuesta de desregulación de la economía en forma general, aunque reclamó algunos ajustes referidos a la “reciprocidad” respecto a importaciones-exportaciones de biocombustibles; a la necesidad de la “convergencia Mercosur” (especialmente con Brasil), y el mantenimiento de la exención de impuestos que se les aplican a los combustibles fósiles. “El actual marco normativo, no permite la competencia y las empresas exportadoras tienen prohibido abastecer el mercado interno y por lo tanto se pierde la posibilidad de desarrollo tecnológico y de escala”, señala la entidad