Preocupación por el clima y la política

…que, con alerta meteorológico para más de 7 provincias (por tormentas, nevadas y viento zonda), y tratando de digerir los anuncios que, contra reloj, los candidatos presidenciales lanzaron en las últimas horas para el campo, el sector se apresta a unas elecciones cruciales para el país en general, pero también para el campo en particular, tanto por lo que significa como factor de multiplicación económica “para adentro”, como por seguir siendo el principal generador de divisas de exportador, con alrededor del 77%. Y, mientras hay danza de nombres, pero sin equipos consolidados, y tampoco trabajos consistentes para la nueva etapa (todos están en la búsqueda de “aportes”), el sector agroindustrial no oculta su preocupación por el riesgo climático, por los mercados, pero mucho más por el “riesgo funcionario” que, de hecho, ya disparó los alertas en algunos municipios, por las propuestas de nuevas tasas que pretenden los jefes comunales. Por caso, un comunicado de la poderosa CARBAP señala que “ve con preocupación el proyecto de aumento de tasa vial , a través del proyecto de «tasa por servicio esencial » en el municipio de Azul y la imposición de una cuota extraordinaria de la tasa vial propuesta en Laprida”. Según la entidad ruralista, “el aumento de la tasa vial para 2024, que había sido consensuada en asamblea y se fijó en 180%, según este proyecto de ordenanza impositiva pasaría a un aumento que va desde el 296% al 410%, extrayendo al sector unos $5.000 millones al año de capital de trabajo”, en el caso de Azul, mientras que en Laprida “el Concejo Deliberante aprobó una séptima cuota extraordinaria a la tasa vial con vencimiento en diciembre cuyo monto escalonado según la superficie oscila entre $1.376 por hectárea a campos de 200 has o menos, a $2.439 por hectárea a campos de más de 1400 ha”. La tendencia, seguramente, tratará de ampliarse a otras áreas y regiones lo que en algunos casos llega a nivel de “aduana interior” (prohibidas por la Constitución) y, en todos los casos, significa una exacción de capital productivo. Y todo esto, además, de la famosa “separata” del Presupuesto 2024 que plantea algunos eventuales cambios que representarían fuertes incrementos impositivos para la producción agropecuaria, de resultar aprobados por los legisladores nacionales.