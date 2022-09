Diego Romay continúa la tradición de un legendario éxito de su padre

Diego Romay: Empezó conducido por Hugo del Carril, que se retiró a las pocas semanas alegando que no era para él, porque era un actor consagrado de cine y cantante. Lo sucedió Juan Carlos Thorry con Tito Lusiardo, y luego llegó Silvio Soldán en los ‘70 hasta principios de los ‘90. Un programa de casi cuatro décadas en televisión sólo pudo sostenerse innovando a nivel musical. Tengo 50 años, puedo hablar de mi recuerdo a partir de los ‘80, con un impulso muy fuerte en términos de figuras jóvenes. Había concursos de voces, como lo es hoy “La voz argentina” o el programa de Marcelo Tinelli. ‘Grandes valores’ era una plataforma de producción con espacio para nuevos talentos. Guillermito Fernández salió de ahí. El otro día evocábamos con él cuando corríamos por los pasillos del canal a los 12 años y mi viejo nos rajaba a los gritos.

P.: ¿Cuál fue la mirada de su padre como productor?

D. R.: Unía a los consagrados con los jóvenes, armaba un cóctel con glorias del tango y los chicos, Goyeneche con Ricardito Marín a los 10 años. En los ‘90 el programa estuvo atravesado por otros géneros, venían todos. Los rockeros armaban covers de tango y estaban las estrellas internacionales como Julio Iglesias, Isabel Pantoja, Ricardo Montaner, las figuras que llegaban a publicitar sus discos pasaban por allí.

P.: En el pasado la audiencia era más amplia, ¿cómo se fue modificando a lo largo de los años?

D.R.: Cuanto más atrás en el tiempo más fácil pensar en que el tango atraía gran audiencia. A medida que fueron pasando los años el público se fue consumiendo porque el tango se agotaba y los intereses eran otros. Mis amigos recuerdan que veían ‘Grandes valores’ reunidos en torno al único televisor que había en el living de la casa. Es lo que veía a la noche la familia, cuando los adultos tomaban las decisiones y los pibes hacían caso. El ciclo también habla del proceso de transformación que vivió toda la TV argentina.

P.: ¿A qué público apunta este espectáculo?

D.R.: Espero que se produzca un encuentro generacional como en esos tiempos. Lo estoy viendo en boletería, viene gente joven que saca entradas para sus padres y abuelos. El público que escucha hoy tango es muy amplio. Hay un fenómeno de gente joven que se acercó al género en los últimos 15 años, fui testigo con “Tanguera” cuando estrené en el corralito del 2001 y fue un éxito. Hicimos una gira internacional que duró diez años. Ahí advertí que los pibes jóvenes iban a las milongas, atraídos por el baile. Se consume más tango de lo que se cree, y no sólo en esos reductos o boliches sino que hay una enorme camada de jóvenes tangueros como Cucuza Castiello, Inés Cuello, Lidia Borda, Lautaro Maza, Jesús Idalgo, Daniel Ardit, Chino Laborde o Esteban Riera.

P.: ¿Cómo será el espectáculo?

D.R.: Un show musical atravesado por lo documental. Cuando surgió la idea lo que menos quería era convertir esto en un café concert con un desfiladero de cantantes. Quise contar la historia a través de las distintas épocas con imágenes y documentos. Encontramos una colección privada de Raúl Ontiveros, el fotógrafo histórico de Canal 9, con casi 120 retratos de las décadas del ‘60 y ‘70 de todas las personalidades, desde Libertad Lamarque, Edmundo Rivero y Pugliese a Troilo. Creamos minidocumentales como transiciones, todo como una gran biopic.

P.: ¿Puede contar alguna anécdota de los tiempos de su padre?

D.R.: El otro día Amelita Baltar, que formará parte del espectáculo, y fue mujer de Piazzolla, me decía que mi padre no la consideraba, que ella venía de la rama más progre del tango, y mi viejo venía del palo más tradicional. Quizá por eso Piazzolla no fue nunca como invitado a Grandes Valores. La Merello sí, y su figura siempre estuvo emparentada con esa primera época. El fenómeno Piazzolla transformó el tango, produjo una ruptura extraordinaria.