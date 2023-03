Diputados busca aprobar refuerzo a Justicia de Santa Fe e intenta avanzar sobre Monotributo “tech”

Por caso, la Cámara alta -Cristina de Kirchner- no designó a los integrantes de la bicameral de seguimiento de la implementación de la mecánica mencionada -que delega más poder en los fiscales-, y tampoco llamó al recinto para aprobar pliegos judiciales que esperan hace meses.

Otra iniciativa para la sesión de hoy es el denominado Monotributo “tech”, que crea una nueva modalidad tributaria con tres categorías anuales: hasta u$s10.000, u$s20.000 y u$s30.000. Cada una se establece de acuerdo con el tope de ingresos y el monto integrado correspondiente a cada una de ellas.

Además, se incluye el impuesto a las Ganancias, obra social y aportes jubilatorios, y el monto a abonar se corresponderá con las categorías establecidas en el Régimen D, F y H, según explicó el Gobierno.

El dictamen, apurado en las sesiones extraordinarias -a diferencia del refuerzo a la justicia de Santa Fe, donde se esperó al informe no vinculante de la Oficina de Presupuesto del Congreso-, apunta al beneficio cambiario de no liquidar las divisas y “favorece a los pequeños exportadores de servicios basados en el conocimiento/e-gamers (sean autónomos o pequeños grupos)”, tal como indicaron desde la Secretaría de Economía del Conocimiento. En febrero pasado, el macrismo se quejó por un nuevo “parche” acelerado sin argumentos y no firmó el despacho.

La sesión especial de esta jornada y el informe de Rossi de mañana se darán en medio de fuertes críticas de la oposición por los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) relacionados con la obligación de los organismos públicos a pesificar su tenencia de deuda en dólares. En las últimas horas, el PRO anunció la presentación de amparo mientras que el radicalismo, vía -el jefe de la bancada en Diputados- Mario Negri, deslizó un proyecto para derogar las medidas.

“La pesificación de los activos en dólares del FGS -Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que comanda la camporista Fernanda Raverta- es un manotazo ilegal a activos que pertenecen a los jubilados y pensionados actuales y futuros que no puede ser tolerado. Se trata de una medida inédita, irresponsable y defraudadora de los derechos de millones de jubilados que de esta forma verán reducidos aún más sus ingresos”, fundamentaron los legisladores de Juntos por el Cambio.

El radicalismo además explicó: “Estos activos serán vendidos luego al sistema bancario, quienes comprarán a precio más barato dándole los pesos al Tesoro para seguir en la búsqueda de financiamiento del déficit fiscal, trayendo como consecuencia que habrá menos capacidad de crédito para el sector privado. Pero, además, toda esta operación tiene un altísimo costo para el Estado, ya que al vender esos títulos en dólares se estaría endeudando al 25% y hasta un 45% anual en dicha moneda conforme estimaciones de especialistas en materia financiera, lo cual es inadmisible desde todo punto de vista”.

Desde oficialismo y oposición dan por seguro que este tema se meterá en las próximas horas y generará un debate extra en el recinto de la Cámara baja. Mientras tanto, en el Senado se esperan definiciones de las autoridades en base a las solicitudes realizadas días atrás por bancadas antikirchneristas para sesionar esta semana.