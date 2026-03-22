50 años del golpe de Estado: dos días en la vida de un operador bursátil

Pueda que sea cierto, puede que no; puede que guste, puede que cause espanto… pero la moneda de la vida y la realidad tiene múltiples caras. Lo que sigue es como vivió y sintió el mercado, en las palabras de un dependiente bursátil -el paso previo a ser designado mandatario- los hechos de dos días claves en la historia Argentina, el 24 de marzo y el 5 de abril de 1976.

Otra vez vine en bici. Fui corriendo a la Caja para buscar las acciones y bonos que teníamos que entregar y después al Banco. Todo bien.

De nuevo al escritorio, recoger más minutas y a la Bolsa. En la puerta saludé a Gonzalito, amable y sonriente como siempre, a Barreda trato de evitarlo porque me reta siempre por mi manía de no usar corbata.

Cuando entraba en el box me cruzó Adelmo. El tipo trató de sacarme algún dato sobre Garovaglio -tiene la manía de espiar las boletas que llevo- y enchufarme “pescado podrido” sobre Casado, algo de una caja fuerte llena de oro... demasiado fantasioso (fabulero). Ya me dijo Lito que no me mezcle con los de “La Confusa”, el problema es que el tipo le chupa las medias a Johny y no me animo a darle un portazo.

Quedamos con Sicca para tomarnos a la salida una cocucha en Paulin. Está algo más lejos, pero a esa hora La Banca explota, además los sándwiches son mucho mejores. Roberto es un tipazo, arrancó como “pizarrero”, pero ahora es el que tira los precios por radio; justo al lado nuestro.

Hoy, de nuevo poco laburo. Hubo algo de volumen al cierre y la rueda quedó apenas ganadora (0,9% en pesos, -0,7% en dólares), pero eso fue por algunas órdenes que entraron a último momento.

El que estuvo tapado es Lito que se encarga de los títulos -a mi me tocan las acciones-, los bonos de YPF quedaron igual, los VANA subieron un poquito y los de Desarrollo e Inversión bajaron. Pero aquí la cosa fue el volumen: récord histórico.

Raro y rara también la baja del lunes (1,2% en pesos, 6,2% en dólares). Después de lo de la semana pasada, que todo volaba, el billete se planchó y la bolsa se puso ganadora en dólares por primera vez en el año -me dijeron que había sido la mayor suba semanal y la del jueves la mayor diaria por lo menos desde el 66 (51% en pesos y 53% en dólares, 17% y 22%), se esperaba algo más. Pero ahora parece que estamos en un “wait and see”.

No es que después de un disparate como el que tuvimos, el mercado no vaya a “corregir”, pero la suba tuvo que ver con la idea de que por fin los milicos iban a hacer algo y no lo hicieron. Algo tiene que pasar.

Está claro que los políticos que tenemos no sirven de nada, según el diario ya desvalijaron sus cosas del Congreso. Ratas. El fin de semana los guerrilleros (¿o serán los de la AAA?, no me importa) se liquidaron a unas 16 personas, hoy a otro gremialista; además los trenes entran en paro no se sabe por cuánto tiempo. Por suerte tengo mi bici.

El bolonqui es máximo y peor no podemos estar… aunque esta es la Argentina.

DEL 24 DE MARZO AL 4 DE ABRIL

Me quedo en casa. Los milicos tomaron la manija hoy a las tres de la mañana, parece que a Isabel se la llevaron presa a eso de la una. Nadie sabe cuándo va a reabrir la Bolsa (las operaciones que quedaron abiertas… quedaron abiertas), así que del escritorio nos dijeron que por las dudas no vayamos a laburar. Tampoco hay clases en la Facu. Salí a la calle y todo muerto; entonces voy a tener algo de tiempo para escribir y estudiar.

La verdad es que, en lugar de hacer el golpe un miércoles, podrían haber esperado al viernes o al miércoles que viene, así cobraba. No tengo un mango en el bolsillo y no se cómo me voy a arreglar estos días.

De todas formas, Las Delicias está cerrada, así que se acabó la “Receta” de la tarde. Ya me avisaron que Ponciano no abre este fin de semana, a pesar de que el socio de La Negra es un coronel. Veremos dónde nos juntamos con los chicos, aunque dicen que si ven a más de cuatro personas caminando te detienen para preguntarte dónde vas.

Desde que se murió el “Pocho”, el país -que ya lo era-, es un caos gigante. Pasaron demasiadas cosas, por un lado los de la AAA, que no sabés si te “chupan” o no (seguro te pegan), así que cuando vez un Falcón verde de lejos, te cruzás de calle. Del otro los Montos y los Erpios.

Hace poco, durante una manifestación en la Plaza de mayo, a Bebita y Santiago los Montos les quemaron el auto. La foto apareció en Gente.

La semana pasada los Erpios nos tomaron las clases dos veces. Nadie los escucha, pero te “rompe las ….” cuando estás tratando de entender algo sobre autovalores y autovectores, que echen al profesor y se pongan dos pibes adelante y dos atrás con ametralladoras para darte un discurso político. Por ahora, ni idea de cuándo vuelven a abrir “Exactas”.

Ya pasaron casi dos años desde que los Montos mataron a Alberto. Para mí, ahí empezó el caos. Me acuerdo bien, en el velorio estuvo toda la Flia. Isalex y los chicos,… destrozados. Las que no vinieron son las Luro. El comentario era que Julieta y Patricia fueron las entregadoras. Es posible; desde entonces están desaparecidas.

A Joaquín de las Heras, lo pusieron por unos días en Economía, pero no lo conocía nadie. El “Joe” da bastantes más esperanza que las cosas mejoren, el tipo no es el del mercado, pero lo respetan y está llamando a un montón de gente joven. Dicen que no es ladrón. Johny lo conoce bastante.

Al final la cosa no fue tan difícil tuvimos bancos y algo de fútbol. Mucho milico en la calle, pero tranqui. Ese mar de fondo que se sentía en la calle, ya no está. No sé qué pasará “del otro lado”.

5 DE ABRIL

Por fin. Pero una locura. El domingo me llamaron para que me preparara, que descansara bien y que estuviera en el escritorio antes de las 9, pero imposible prepararse para eso.

Salí de casa a las 8:30, volví el martes a las 3 de la mañana, muerto… y nos queda una parva de laburo por terminar. La Facu, que espere.

¿Qué puedo decir?, el billete se desplomó mas del 16% y las acciones subieron 139% y 186% en dólares. Los volúmenes récord de récord, tanto en acciones como en bonos. Nadie y cuando digo nadie, nadie vendía. No entrábamos, calculo más de mil personas en el recinto, todas gritando desesperadas y en la calle una parva de gente, a pesar de la llovizna y que estaba fresco. No podías entrar ni salir, agotador. ¡Ah! lo ví al pelado Ramos tratando de comprar más Renault… tipo raro.

Comienza una historia nueva del país. Quiera Dios que sea buena… me voy a dormir.

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