El S&P Merval encadenó su segunda suba en fila; bonos CER saltaron hasta 3,6%

El índice accionario S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) subió un acotado 0,2%, a 49.686,83 unidades, luego de llegar a aumentar 2% en el inicio de la jornada.

Los incrementos del día fueron liderados por las acciones de Telecom (+3,8%); Loma Negra (+3,5%); y Comercial del Plata (+2,9%). Sin embargo, el avance general fue limitado por la baja del 1,2% de YPF, luego de que el Grupo Ad Hoc de acreedores rechazó la última oferta del canje de a petrolera, y lanzó una contrapropuesta, según un comunicado de prensa.

YPF había mejorado nuevamente su oferta de canje de deuda este lunes, ajustando la combinación de efectivo y nuevos títulos garantizados con vencimiento en 2026 ofrecidos a los tenedores del bono con vencimiento en marzo, con el fin de obtener una mayor adhesión al canje.

Pero el grupo que representa a inversores institucionales con tenencias significativas de los bonos internacionales emitidos por la petrolera (incluyendo más del 45% de los títulos que vencen el 23 de marzo), consideró que la propuesta "omite ofrecer una solución equilibrada, incluyendo un trato adecuado a los Bonos con vencimiento el 23 de marzo de 2021".

Posteriormente, sin embargo, el Comité Ad Hoc de bonistas, en este caso liderado por Dechert LLP, DLA Piper Argentina dijo que considera positivas las mejoras en los términos de canje de deuda que hizo la compañía. De acuerdo con un comunicado, el Comité apoya los esfuerzos de buena fe de la compañía para adaptarse a las demandas de los inversores y "espera que las mejoras contribuyan en gran medida para convencer a los acreedores internacionales para que sigan invirtiendo en YPF".

Recordemos que el plazo para la aceptación de la oferta se postergó hasta este viernes 5 de febrero. Tras una fallida primera convocatoria a sus tenedores de bonos del 25 de enero, YPF mantiene para el 11 de febrero su segunda convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de acreedores para convencer a los bonistas que aún no aceptaron.

El panel líder de BYMA venía de mejorar un 2,7% el lunes, tras acumular una baja del 5,8% durante enero.

"Los activos argentinos hoy no tienen mucho atractivo, a pesar de los precios de descuento que tienen incorporados", comentó Santiago Abdala de Portfolio Personal Inversiones. Agregó que "se instaló en el mercado la posibilidad de un acuerdo con el FMI que sería un buen punto, pero quizás este no conlleve las reformas estructurales de largo plazo que requeriría la economía argentina. Con lo cual, si el acuerdo es demasiado ´soft´, quizás no sirva como un gran catalizador que impulse una fuerte suba en los activos".

Según lo que ha trascendido hasta ahora, ya estarían definidos los lineamientos generales del acuerdo, los cuales incluirían pagos a partir del 2025, objetivos fiscales, monetarios y cambiarios y no se podrán cancelar pagos con reservas internacionales.

En Wall Street, por su parte, los ADRs de empresas argentinas cerraron con mayoría de alzas, encabezadas por Loma Negra (+4,6%); y Telecom (+4,2%). En la otra punta, Pampa Energía perdió 3,5%, e YPF, un 2,5%.

Por su parte, los mercados bursátiles globales subieron por segundo día este martes, impulsados por un mayor optimismo sobre el estímulo económico y la recuperación global. Así, el índice S&P500 trepó un 1,4%, acumulando una suba de 3% en lo que va de la semana.

Mientras tanto, se desinfló este martes el efecto Reddit, y muchos inversores minoristas se retiraron de GameStop y dejaron atrás su reciente interés en la plata.

El frenesí comercial que hizo que las acciones de GameStop se quintuplicaran en una semana terminó cuando sus acciones se desplomaron este martes un 60% a 90 dólares. GameStop cerró el viernes a 325 dólares por acción después de alcanzar los 483 dólares al principio de la sesión.

Por su parte, los bonos en dólares regidos bajo legislación local volvieron a caer, y sostienen el mismo sendero con el que iniciaron el año, es decir, "envueltos en una amplia desconfianza por parte de los inversores", remarcan desde Rava. El referente Bonar 2030 cedió un 0,3%.

No tan mala fue la jornada para los títulos bajo ley extranjera que, sacando la baja del tramo más líquido (el Global 2030 perdió 1,1%), terminaron con avances de hasta el 1,4% (Global 2046).

Mucho más sostenida estuvo la plaza de los bonos en pesos que ajustan por CER (inflación): treparon hasta 3,6% (Boncer 2028), ante la expectativa de mayor presión inflacionaria para los próximos meses.

En tanto, la deuda soberana vinculada al dólar ganó hasta 0,6%, y operó en niveles de tasa de -5,1% y -4% de TNA para los vencimientos 2021 y 2022 respectivamente.

El Ministerio de Economía convocó este martes a licitación de dos Letras del Tesoro y un Bono, por un total de 20 mil millones de pesos. Los instrumentos a licitar son: una letra en pesos a descuento (LEDES) con vencimiento 30 de junio de 2021; otra letra en pesos a Tasa Variable más 2,25% (LEPASE) con vencimiento el 30 de junio de 2021; y un Bono a Tasa Badlar privada + margen con vencimiento 6 de febrero de 2023.

Por último, el riesgo país de Argentina elaborado por el banco JP.Morgan cerró en 1.440 puntos básicos, subió 0,14% con respecto a la medición del lunes (1438 puntos).