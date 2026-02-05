Vista Energy se suma al Instituto Vaca Muerta para impulsar más formación técnica

La compañía fundada por Miguel Galuccio se incorporó al Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta, impulsado por YPF junto a TotalEnergies y Pluspetrol.

La iniciativa de YPF a la que se suma Vista Energy cuenta con la participación de TotalEnergies y Pluspetrol, que ya se incorporaron como socias activas del proyecto.

Vista Energy formalizó su incorporación al Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) , la iniciativa impulsada por Fundación YPF que busca preparar talento especializado para acompañar el crecimiento del shale argentino , con foco en seguridad , excelencia operativa y nuevas tecnologías .

Con este paso, la empresa liderada por Miguel Galuccio se suma a TotalEnergies y Pluspetrol , consolidando un espacio de trabajo conjunto entre operadoras para formar a los profesionales que requiere la expansión del no convencional .

El presidente y CEO de YPF , Horacio Marín , celebró la ampliación del proyecto y destacó su impacto estratégico. “La participación de distintos operadores amplía el alcance del Instituto y fortalece la preparación de los profesionales que serán pilares para que nuestro país siga ganando protagonismo en el mapa energético global”, afirmó en su cuenta de LinkedIn. Y agregó: “Me llena de orgullo ver cómo cada vez más actores se suman a esta iniciativa, que apuesta al trabajo colaborativo y a la formación como base del desarrollo de la industria”.

Desde Vista remarcaron: "Acompañamos este proyecto desde nuestro rol como principal productor independiente de crudo del país, convencidos de que el futuro de Vaca Muerta, como motor productivo y exportador de la Argentina, requiere una mirada estratégica conjunta sobre la formación y el desarrollo de los profesionales de nuestra industria".

La incorporación de Vista Energy la firmó Lisandro Deleonardis, presidente del Instituto Vaca Muerta y vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF.

La incorporación de Vista Energy llega en un momento clave: el crecimiento de Vaca Muerta continúa generando oportunidades de empleo de alta remuneración, pero con un requisito central, la formación técnica específica .

En ese contexto, el IVM lanzó un programa intensivo orientado a preparar trabajadores para acceder a puestos con salarios promedio cercanos a los $7,5 millones mensuales.

El programa está dirigido tanto a personas que buscan insertarse por primera vez en la industria del oil & gas, especialmente en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, como a trabajadores con experiencia previa que necesitan reconvertirse o actualizar sus conocimientos técnicos para mejorar su empleabilidad.

El plan inicial tendrá una duración de cuatro meses, con una carga total de 304 horas de capacitación, y permitirá formar entre 2.000 y 3.000 personas por año.

Qué perfiles se capacitan

La formación se concentra en ocho perfiles técnicos considerados críticos para la operación diaria de los yacimientos y que hoy presentan dificultades de cobertura por falta de personal calificado: técnicos en perforación, operadores de fractura hidráulica, técnicos de producción, técnicos en mantenimiento eléctrico, técnicos en mantenimiento mecánico, técnicos en instrumentación, operadores de plantas de tratamiento de agua y crudo y operadores de plantas de tratamiento de gas. La escasez de estos perfiles explica, en buena medida, los elevados niveles salariales del sector.

Uno de los principales diferenciales del programa es la formación práctica en un pozo real, ubicado en la zona del Río Neuquén, donde los participantes realizan maniobras en un entorno controlado, similar al que encontrarán luego en los yacimientos.

La capacitación se completa con clases en la sede del instituto en el Polo Tecnológico de Neuquén, equipada con simuladores y laboratorios, con entrenamientos dictados por especialistas del sector alineados a los estándares de las operadoras.

El esquema incluye además un curso de ingreso a campo, orientado a unificar criterios y estándares de seguridad, requisito indispensable para trabajar en la industria petrolera, junto con instancias de entrenamiento continuo para quienes ya se desempeñan en empresas del sector.

Cuántos empleos podría generar Vaca Muerta

Según estimaciones del propio instituto, la expansión de Vaca Muerta podría generar hasta 50.000 nuevos puestos de trabajo hacia 2030, distribuidos en más de 230 ocupaciones técnicas. Durante 2025, la actividad hidrocarburífera alcanzó los 857,7 mil barriles diarios de petróleo y los 122,3 millones de metros cúbicos de gas por día, niveles que sostienen una demanda creciente de personal técnico calificado.

Con salarios que superan ampliamente el promedio del mercado laboral argentino, la capacitación técnica se consolida como una de las principales puertas de entrada al empleo formal y mejor pago. En un escenario de expansión productiva y escasez de mano de obra especializada, iniciativas como el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta buscan acortar la distancia entre formación y empleo, facilitando la inserción laboral en una de las industrias más dinámicas del país.