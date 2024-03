Alerta en China: grandes bancos reportan resultados preocupantes y advierten sobre el sector inmobiliario

De hecho, el miércoles, el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), el mayor prestamista del mundo, y el de Comunicaciones Co Ltd reportaron menores márgenes. Y este jueves, el China Construction Bank Corp (CCB), el Bank of China (BoC) y el Agricultural Bank of China (AgBank) informaron de una caída de los márgenes -un indicador de rentabilidad- en sus resultados anuales.