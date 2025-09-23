Alivio para empresas en crisis: nuevo plan de ARCA para deudas posconcursales







La medida está orientada a empresas o contribuyentes en concurso o quiebra con continuidad, que permitirá saldar deudas impositivas y de seguridad social. Ofrece hasta 18 cuotas con un anticipo mínimo según el perfil de contribuyente y una tasa de 2,75% mensual.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó un nuevo régimen de facilidades de pago para contribuyentes en concurso preventivo o en estado falencial que mantengan su actividad económica. Este beneficio tiene como objetivo la regularización de deudas impositivas y de la seguridad social.

La medida fue reglamentada en la Resolución General 5759/2025, publicada en el Boletín Oficial, y entrará en vigencia el próximo 26 de septiembre.

El plan está dirigido a la regularización de deudas impositivas y de la seguridad social generadas con posterioridad a la fecha de presentación en concurso o de la declaración de quiebra con continuidad, siempre que los vencimientos se hubieran producido dentro de los dos años posteriores.

Según el tipo de contribuyente, la adhesión podrá realizarse sin pago a cuenta o con un anticipo del 1% o 3% de la deuda consolidada. El régimen prevé un máximo de 18 cuotas, con una tasa de financiación equivalente a la de interés resarcitorio fijada por el Ministerio de Economía en la Resolución 823/2025, actualmente en 2,75% mensual.

En paralelo, la norma dispuso elevar el monto mínimo de pago a cuenta y de cada cuota de $2.000 a $50.000, aplicable a todo el régimen de facilidades de pago vigente bajo la Resolución General 5321/2023.

Condiciones según perfil de contribuyente Pequeños contribuyentes, micro y pequeñas empresas, y entidades sin fines de lucro: acceso al plan sin pago a cuenta, hasta 18 cuotas.

Medianas empresas tramo 1: pago inicial del 1% de la deuda, hasta 18 cuotas.

Medianas empresas tramo 2 y demás contribuyentes: pago inicial del 3%, hasta 18 cuotas. Con esta medida, ARCA busca otorgar un marco de previsibilidad financiera a las empresas que atraviesan procesos judiciales, al tiempo que fomenta la continuidad de la actividad económica y el cumplimiento tributario. PLAN DE FACILIDADES DE PAGO PARA DEUDAS POSCONCURSALES