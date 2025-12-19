ARCA ya puso números sobre la mesa para el arranque de 2026: a partir de enero, el monotributo actualizará los valores mensuales y los topes de facturación por categoría, un cambio que impacta de lleno en trabajadores independientes, profesionales y pequeños contribuyentes de todo el país.
ARCA adelantó cómo será el monotributo en enero 2026
El organismo dispuso quiénes pueden mantenerse dentro del régimen simplificado y quiénes deben migrar al régimen general.
El monotributo concentra en un único pago mensual el impuesto integrado, los aportes previsionales y la cobertura de obra social. Por eso, cualquier modificación en los montos o en los límites de facturación tiene un efecto directo sobre el ingreso disponible de los contribuyentes y sobre la planificación financiera del año.
Monotributo 2026: hasta cuánto se podrá facturar por categoría
Para 2026, los máximos informados quedan así:
A $8.992.597,87
B $13.175.201,52
C $18.473.166,15
D $22.934.610,05
E $26.977.793,60
F $33.809.379,57
G $40.431.835,35
H $61.344.853,64
I $68.664.410,05
J $78.632.948,76
K $94.805.682,90.
Exceder el límite de una categoría implica la obligación de recategorizarse y, en algunos casos, de abandonar el monotributo para pasar al régimen general. El importe a pagar cada mes varía según la categoría y, a partir de la C, también según el tipo de actividad.
Con los valores que regirán desde enero de 2026, queda así:
A $37.085,74
B $42.216,41
C $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
D $63.357,80 / $61.824,18
E $89.714,31 / $81.070,26
F $112.906,59 / $97.291,54
G $172.457,38 / $118.920,05
H $391.400,62 / $238.038,48
I $721.650,46 / $355.672,64
J $874.069,29 / $434.895,92
K $1.208.890,60 / $525.732,01.
El pago en término evita intereses y trabas en constancias y facturación.
Cuándo serán las recategorizaciones del monotributo en 2026
El calendario oficial fija dos períodos: febrero y agosto; con plazo hasta el día 5 de cada mes. Si no hubo modificaciones, no es necesario hacer el trámite; pero si los números quedaron fuera de la categoría vigente, es fundamental regularizar la situación a tiempo.
Qué se tiene en cuenta:
Facturación acumulada de los últimos 12 meses
Monto de alquileres devengados
Superficie afectada a la actividad
Consumo de energía eléctrica
Para evitar problemas y empezar 2026 con mayor previsibilidad el organismo recomienda:
Conocer el tope anual de la categoría
Llevar un control mensual de la facturación
Revisar periódicamente los demás parámetros del régimen
