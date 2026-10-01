Evacuaron la estación de Constitución por un incendio + Agregar ámbito en









El fuego se inició en el sector de una escalera mecánica y obligó a desalojar la terminal. Bomberos trabajan en el lugar para controlar las llamas.

Evacuan de urgencia la estación Constitución por un principio de incendio. Captura TN

La estación Constitución fue evacuada este jueves luego de que se registrara un incendio en la parte trasera de una escalera mecánica. El fuego provocó una gran cantidad de humo que se concentró en el subsuelo del hall, una zona de alto tránsito durante las primeras horas del día.

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Según informó Trenes Argentinos, el incendio habría comenzado por un problema en el cableado eléctrico ubicado debajo de una de las escaleras mecánicas. Las llamas fueron controladas y extinguidas poco después de las 9 por efectivos de la Policía Federal, que utilizaron dos matafuegos.

Ante la presencia de humo, personal de Trenes Argentinos desalojó la terminal para evitar que los pasajeros permanecieran en el interior. En el lugar se desplegó un operativo con tres dotaciones de Bomberos, tres unidades del SAME y efectivos policiales, además de un cordón de seguridad para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Incendio en Constitución: evacuaron la estación y trabajan los Bomberos. Un hombre fue trasladado al Hospital Penna Una persona sufrió una intoxicación por inhalación de humo y tuvo que ser trasladada para recibir atención médica. Se trata de un hombre de 26 años que fue derivado al Hospital Penna.

Además, se interrumpió el tránsito en uno de los brazos de la avenida Brasil, en las inmediaciones de la estación, como parte del operativo desplegado en la zona.

En cuanto al servicio ferroviario, Trenes Argentinos informó que el incidente no afectó la circulación de la línea Roca, que continuó con sus horarios habituales.

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