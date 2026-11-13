Por qué se debería esperar un colapso de la inteligencia artificial pero no necesariamente un cataclismo financiero

El avance de la inteligencia artificial convive con señales de sobrecalentamiento financiero, tensiones políticas y dudas sobre la rentabilidad de las grandes empresas del sector. La historia de otras revoluciones tecnológicas ofrece pistas sobre los riesgos de una eventual burbuja y sus posibles consecuencias para la economía global.

¿Podría ser la noticia mucho más dramática? Los modelos de inteligencia artificial se siguen volviendo cada vez más potentes, a un ritmo más rápido de lo que casi nadie había pronosticado. Se espera que la próxima semana Anthropic , una empresa pionera en el desarrollo de modelos, salga a bolsa en lo que podría ser la mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia de una empresa de IA. Sin embargo, en cierto modo el auge de la IA parece inestable. Un escándalo de sexo y espionaje sacude a Nvidia , el principal fabricante de chips. El Partido Demócrata de Estados Unidos, tras ganar las elecciones intermedias, está ansioso por ir tras los centros de datos y los titanes tecnológicos cercanos a Trump. Algunos temen que se avecine un colapso tecnológico de grandes proporciones. ¿Qué tan preocupado debería estar el mundo?

Incluso los optimistas tecnológicos como The Economist deberían preocuparse hoy por una crisis. La escala de la inversión prevista en inteligencia artificial es enorme: un promedio anual del 3,6% del PIB de Estados Unidos entre 2025 y 2032 , según una proyección. Las acciones relacionadas con la IA han tenido una racha vertiginosa: las diez principales acciones con mayor exposición a la IA representan ahora casi el 40% del índice S&P 500 estadounidense . Las acciones corporativas han alcanzado el 38% del patrimonio neto de los hogares en Estados Unidos , casi una cuarta parte más que en el punto más alto del boom de las puntocom. En los 12 meses hasta agosto, los flujos netos extranjeros hacia las acciones estadounidenses superaron el billón de dólares por primera vez, una cifra muchas veces mayor que la registrada durante toda la década de 2010.

La inquietud sobre si todo esto es sostenible ha mantenido a las acciones prácticamente estables durante seis meses. Tras las elecciones de mitad de mandato, el índice NASDAQ de empresas tecnológicas cayó un 5,5% en un solo día , ya que a los inversionistas les preocupaba que los demócratas bloquearan los centros de datos. El precio de las acciones de Nvidia, cuyo balance sustenta gran parte de la industria de la IA, ha bajado casi un 30% desde su máximo . Cuando Anthropic salga a bolsa, argumentan los pesimistas, sus perspectivas quedarán a la vista de todos en la cotización de sus acciones, cuya caída podría desencadenar una desbandada generalizada en todo el mercado. Anthropic y su principal rival, OpenAI, son las empresas de cara al cliente que alimentan toda la cadena de suministro de la IA, incluidos los centros de datos, los diseñadores de chips y los fabricantes de chips. Si tienen muy pocas ventas o no pueden cobrar precios lo suficientemente altos, se avecina un desastre.

El hecho de que los inversionistas hayan sobreestimado los ingresos derivados de la IA sería un error en línea con la historia financiera. La buena noticia es que esta vez las consecuencias probablemente serían manejables. Podría ocurrir un colapso del mercado de valores al estilo de la burbuja de las puntocom; una crisis financiera profunda es mucho menos probable.

Kitty Hawk: el fracaso

En el pasado, los inversionistas que identificaban nuevas tecnologías de moda a menudo no acertaban al predecir quién se beneficiaría de ellas. “Si un capitalista visionario hubiera estado presente en Kitty Hawk, habría hecho un gran favor a sus sucesores derribando a Orville”, escribió Warren Buffett en 2008, señalando la baja rentabilidad de las aerolíneas. Muchos de los que financiaron la construcción de la red de fibra óptica en la década de 1990 lo perdieron todo; fueron las empresas tecnológicas que construyeron sus negocios sobre esa infraestructura las que hicieron su fortuna.

Es fácil ver cómo podría ocurrir un colapso ahora. Gran parte de los ingresos de Anthropic proviene de empresas emergentes de IA respaldadas por capital de riesgo y podrían agotarse en caso de una crisis. Los creadores de modelos estadounidenses solo llevan unos seis meses de ventaja frente a sus rivales chinos, quienes, en efecto, regalan los modelos a cambio de nada. Al informar sobre las altas valoraciones de Anthropic y OpenAI, suponemos que se distanciarán aún más de la competencia o que desarrollarán nuevos modelos de negocio que aprovechen mejor esa pequeña ventaja.

Los pronosticadores más pesimistas, inspirados por un libro destacado, afirman que su fracaso provocaría un colapso similar al de la crisis ferroviaria de 1873 —la última vez que se produjo una ola de inversiones tan grande en relación con el PIB—. En aquel entonces, los rendimientos decepcionantes causaron una calamidad financiera que provocó deflación y la recesión más larga de la historia de Estados Unidos.

Afortunadamente, la comparación es errónea. La mayor parte del gasto de capital de Estados Unidos en IA se destina a equipos importados, como los chips. Por lo tanto, la exposición directa de su economía a este auge es mucho menor —quizás el 0,3% del PIB—. Una crisis de la IA sería mucho peor para la economía de Taiwán (tasa de crecimiento anual del 14%) que para la de Estados Unidos. Las condiciones financieras también son completamente diferentes en la actualidad. En la década de 1870 no existía un banco central y la crisis se enfrentó con una política monetaria contractiva, en lugar de los recortes de tasas de interés que provocaría hoy en día.

La forma en que se ha financiado el auge de la IA también es tranquilizadora. Las peores crisis —incluida la de 1873— siguen a auges financiados en su mayoría por deuda (y es el crédito excesivo de los hogares, no el endeudamiento corporativo, lo que constituye la señal de alerta más grave). Es cierto que la industria de la IA está recurriendo al crédito para invertir mucho más que hace dos o tres años, cuando las inversiones se financiaban de manera abrumadora con los enormes flujos de efectivo de los gigantes tecnológicos. Sin embargo, el capital social acumulado en IA sigue financiándose principalmente con capital propio. Los cinco "hiperescaladores" (grandes propietarios de centros de datos de IA) tienen deudas y compromisos de arrendamiento por un valor de alrededor del 30% de su valor contable o apenas el 6 por ciento de su valor de mercado; sus negocios tradicionales siguen siendo enormemente rentables. El apalancamiento de Nvidia es insignificante. La deuda relacionada con la IA no ha elevado el crédito al sector no financiero de Estados Unidos por encima de su tendencia a largo plazo en relación con el PIB.

¿Qué podría suceder, entonces, en caso de una crisis provocada por la IA? Los hogares, que sufren pérdidas en el mercado de valores, gastarían menos. Las empresas altamente apalancadas, incluidas muchas empresas emergentes de centros de datos "neocloud", podrían colapsar. Podría haber una recesión leve en Estados Unidos, comparable a la de 2001. Para que la situación empeore mucho más, una crisis de la IA tendría que coincidir con otra calamidad, como un pánico en el mercado de bonos o una guerra. Eso es posible: las deudas de varios países ricos son peligrosamente altas y algunos líderes mundiales se muestran impredeciblemente beligerantes. Pero, por ahora, no es el resultado más probable.

Lo que más importa es lo que suceda con la tecnología en sí. Los titanes de Silicon Valley creen que ya cuentan con la infraestructura necesaria para construir una superinteligencia. Algunos predicen que la superación recursiva —IA que construyen IA más poderosas sin intervención humana— podría ocurrir tan pronto como el próximo año. Una furiosa reacción política aún podría interrumpir el avance vertiginoso de la IA. Probablemente, una crisis financiera no lo hará.

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