Abastecimiento y exportaciones, con fuertes restricciones

…que, en el momento de mayor actividad en el sector, al inicio de la estratégica cosecha de granos gruesos (maíz, girasol, soja, etc.), con la vendimia al 50%, y con la primera vacunación anual contra la aftosa en puerta, entre otras varias actividades, es obvio que el campo no puede detener su actividad por “cuarentena” porque, además, las ciudades siguen requiriendo el abasto de alimentos. Sin embargo, las alteraciones ya están a la orden del día con las controvertidas restricciones al tránsito impuestas hasta ayer por 7 provincias, y habrá que ver como se solucionan en las próximas horas con una normativa nacional que, por un lado, inhibe más aún los movimientos y traslados (más complicado aún en las actividades que requieren cosecheros/zafreros), pero debe dictaminar el orden nacional para que no surjan situaciones anárquicas, aduanas interiores inconstitucionales y, simultáneamente, se provoquen daños económicos aún mayores. En la pesca, por caso, los buques que entran a puerto ya no salen, pero se procesa la captura y se le da frío. Hasta ayer, también se habían podido embarcar exportaciones, tal vez entre las más “fuertes” del año, ya que se está a menos de un mes de la Semana Santa. No estaba ocurriendo lo mismo con algunos de los puertos más importantes del Gran Rosario, como el de Cofco, ACA, Renova, AGD, o Dreyfus, ya que la comuna de Timbúes, donde se encuentran, decidió “un cese de actividades comerciales, incluyendo la exportación de alimentos, con el pretexto de prevenir la expansión del coronavirus”, según señalan en un comunicado. Agregaron también que la aplicación de esta norma comunal “acarrearía consecuencias nefastas para la Argentina, al afectar a una industria que (cumpliendo con todos los protocolos y recaudos pertinentes para la no propagación del Covid-19), genera el imprescindible ingreso de divisas al país en este momento delicado”.