El "patito feo" de la región: la Argentina

El equipo liderado por Alberto Ramos (Mateus Paulo,Tiago Severo y Gabriel Fritsch) hace hincapié en esta oportunidad (en el informe “LatAm: The Risk of Vanishing Capital“) sobre la cuenta capital del balance de pagos ya que consideran que la cuenta corriente no se deteriorará significativamente. Señalan que “existe el riesgo latente de salidas de cartera de no residentes de más larga duración y, potencialmente más perjudicial”, sobre todo si se deteriora la combinación de políticas nacionales como se ve en los últimos años en Argentina y Ecuador. “Este riesgo puede llegar a ser especialmente relevante si, en respuesta a la pandemia, los gobiernos estiran sus respectivos espacios fiscales y monetarios más allá de niveles razonables y prudentes”.