Automotrices alertan: volver a fase 1 industrial "sería un desastre"

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo que dirige Matías Kulfas dieron a entender que esa dependencia no tendría objeciones para que se mantenga la actividad fabril tal como está, pero dejan claro que eso no depende de esa cartera, sino que es una facultad presidencial sobre la base de la opinión de los especialistas en materia de salud. “Nos dicen que creen que no va a haber problema, pero que la definición se tomará con el parte epidemiológico de mañana (por hoy)”, señalaron desde una de las empresas.